Luciano Cruz-Coke "barrió el piso" con Ignacio Briones tras enterarse que no votó por Kast

El diputado de Evópoli aseguró que el ex ministro tuvo "una forma simplista de desentenderse a posteriori de la posición sostenida".

El ex candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, encendió los ánimos en la derecha al revelar que votó nulo en las elecciones presidenciales entre el presidente electo Gabriel Boric y el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

“No me puedo traicionar a mí mismo cuando veo que hay una candidatura que en muchos aspectos es lo opuesto de eso y que sacrifica eso. Soy muy respetuoso de quienes lo apoyaron, no pretendo darle clases de moral a nadie”, manifestó el ex ministro de Hacienda en entrevista con La Tercera.

En esa misma línea, calificó a la apuesta del Partido Republicano al sillón presidencial como una “involución más que una evolución” y lo catalogó como “un retroceso muy importante en aquello que se había ganado”.

En ese sentido, el diputado de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, respondió indignado a las palabras del ex ministro, asegurando que “lamento discrepar con Ignacio Briones desconociendo el acuerdo que el Consejo General de Evópoli aprobó por 80% y que totalidad de sus líderes, él incluido, decidimos conscientemente suscribir”.

A través de un extenso hilo publicado en su cuenta de Twitter, el parlamentario indicó que “el derecho a anular voto es privativo y personal. Sin embargo, establecer decisión partidaria como factor de pérdida de rumbo ideológico cuando se ha argumentado a favor de aquella que la provoca, pareciera una forma simplista de desentenderse a posteriori de la posición sostenida”.

Del mismo modo, agregó que “establecer distinciones maniqueas entre evolucionistas e involucionistas no coopera en el futuro del proyecto liberal”.

“Siempre es factible analizar pertinencia de decisiones en la medida que no se infravalore la acción de otros o de desconozcan compromisos asumidos con responsabilidad”, cerró.