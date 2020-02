LP lidera los sideshows de Lollapalooza Chile 2020

Este viernes 21 de febrero al mediodía, se inicia la venta de entradas para todos los sideshows de Lollapalooza Chile 2020 en Puntoticket.

Los diez años de Lollapalooza Chile tendrá celebraciones individuales de la mano de cuatro sideshows. Estas presentaciones paralelas al festival, estarán a cargo de Laura Pergolizzi, conocida internacionalmente como LP; el grupo estadounidense A Day To Remember, el ascendente cantante venezolano Micro TDH y el regreso de uno de los estandartes del rock independiente nacional, Pánico.

Micro TDH será el encargado de abrir los festejos de la décima edición del festival el miércoles 25 de marzo en la Cúpula Multiespacio. El talento de Mérida, Venezuela, es uno de los artistas jóvenes revelación de Latinoamérica que está dando pasos firmes en la escena musical y que recientemente fue catalogado por Billboard como una de las nueve figuras más ascendentes dentro de la música latina y con mayor proyección.

Con su álbum debut “Inefable” (2017) y bajo el alero del sello Big Ligas, creado por Paulo Londra y el productor Ovy On The Drums, Micro TDH ha sido uno de los artistas más virales del año pasado con su single “Te Vi” junto a Piso 21. A su vez, ha configurado una ascendente presencia en redes sociales (tiene más de 1.5m seguidores en Instagram) y plataformas de streaming.E

“Demasiado Tarde”, su más reciente video en Youtube, tiene más de 83.000.000 visualizaciones y sobre 13 millones de escuchas en Spotify. Mientras que “Dime Cuantas Veces” tiene más de 26.000.000 visualizaciones en Youtube y más de 38.000.000 en plataformas digitalees como Spotify, ocupando el segundo lugar de popularidad y Apple Music. Además, el venezolano está entre los 300 artistas más escuchados en el mundo en Spotify.

El domingo 29 de marzo en el Teatro Caupolicán será el turno de LP, cantante y compositora con una trayectoria de casi dos décadas, que escribió canciones como “Keep You Up All Night” de lo Backstreet Boys o “Cheers (Drink To That)” de Rihanna. Laura Pergolizzi debutó en nuestro país el año pasado, con dos aplaudidos shows que se vendieron en tiempo récord, dejando en claro que su popularidad viral, que se venía manifestando hace un par de años en Latinoamérica, era toda una realidad.

“Lost On You”, canción que se convirtió en la cuarta más buscada en Shazam en el mundo, fue el punto de partida de su reconocimiento internacional, y que hoy, con cinco discos, el último de ellos ”Heart to Mouth” en el 2018, no parece tener techo. “When I’m Over You” y “Recovery” son algunos de los hits que surgieron de aquel trabajo.

A Day To Remember se presentará el lunes 30 de marzo en La Cúpula Multiespacio con un show que promete. Por un lado, la agrupación de Florida viene cerrando su etapa más rockera de la mano de “Bad Vibrations” (2016), considerado uno de sus discos más pesados y que tuvo buenas reseñas de los medios especializados. Además, el grupo está a punto de estrenar su nuevo disco “You're Welcome”, del que ya están disponibles los singles “Degenerates” y “Resentment”.

Con cerca de 17 años de trayectoria, la banda liderado por Jeremy McKinnon ha forjado una carrera que ha logrado mezclar el metalcore con el pop punk. El 2019 sorprendieron con una nueva canción llamada “Rescue Me” en la que unieron fuerza junto al músico electrónico Marshmello. A Day To Remember cuenta con casi cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify, siendo Chile el segundo país en Sudamérica donde más se escucha. En Youtube tiene más de 300 millones de visualizaciones y el video de su último single “Resentment” acumula más de 3.4 millones.

A 25 años del lanzamiento de su disco debut “Pornostar” y a ocho de su última presentación en vivo, Pánico vuelve a los escenarios con su show propio el miércoles 1 de abril en La Cúpula Multiespacio. El grupo liderado por Edi Pistolas (Eduardo Henríquez ) y Carolina Tres Estrellas (Caroline Chaspoul) es uno de los estandartes del rock independiente nacional de la década del noventa que plasmó una inquieta y propositiva búsqueda musical que transitaba por el punk, la psicodelia y ritmos tradicionales latinoamericanos.

Además de su primer álbum, dentro de su discografía destaca “Subliminal Kill”, disco editado una década después de su debut, en el que está presente su canción más radial y uno de los clásicos de la música nacional: “Transpiralo”. Esta es su canción más escuchada en Spotify. Además, la edición chilena de la revista Rolling Stone eligió este trabajo como el 46º Mejor Disco Chileno de todos los tiempos.

Información venta de entradas

Todos los sideshows comienzan su venta este viernes 21 de febrero al mediodía se inicia la venta de entradas para todos los sideshows a través de Puntoticket.

LP - 29 de marzo en el Teatro Caupolicán.

En PuntoTicket.com y puntos de venta físicos en Tiendas Hites y Cinemark habilitados de todo Chile.

www.puntoticket.com/LP

Precio Cargo Total Palco $50.000 $7.500 $57.500 Cancha $35.000 $5.300 $40.300 Cancha Pre Venta $29.000 $4.400 $33.400 Platea Baja $32.000 $4.800 $36.800 Platea Baja Pre Venta $27.000 $4.100 $31.100 Silla De Ruedas + Acompañante* $27.000 $4.100 $31.100

*Valor por ticket.

A Day To Remember - 30 de marzo en La Cúpula Multiespacio.

En PuntoTicket.com y puntos de venta físicos en Tiendas Hites y Cinemark habilitados de todo Chile. www.puntoticket.com/ADayToRemember

Precio Cargo Total General Pre-Venta $29.000 $4.400 $33.400 General $35.000 $5.300 $40.300

Micro TDH - 25 de marzo en La Cúpula Multiespacio.

En PuntoTicket.com y puntos de venta físicos en Tiendas Hites y Cinemark habilitados de todo Chile.

Precio Cargo Total GENERAL PRE-VENTA $20.000 $3.000 $23.000 GENERAL $26.000 $3.900 $29.900

Pánico - 1 de abril en La Cúpula Multiespacio.

En PuntoTicket.com y puntos de venta físicos en Tiendas Hites y Cinemark habilitados de todo Chile.