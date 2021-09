Leo Rey confesó cómo se lo “cagaban” cuando trabajó en "La Noche"

El cantante le confesó a Julio César Rodríguez que uno de los motivos para abandonar el grupo fue el tema económico.

El cantante nacional, Leo Rey, fue el nuevo invitado al programa "Pero con respeto" de CHV, donde conversó con Julio César Rodríguez sobre su personaje, de las tocatas, de todo lo que vivió en el grupo La Noche y su decepción con la misma banda.

El cantante reveló que su paso por La Noche fue de dulce y de agraz. Aunque le permitió tocar el cielo, relanzar su carrera, también atravesó momentos difíciles, sobre todo desde lo económico.

“Para mí fue como haber terminado mi carrera, haberme titulado de artista, de cantante. Los más lindos recuerdos, los mejores escenarios, pero por otro lado, son sentimientos encontrados, porque me hicieron pebre”, le explicó a JC.

“Ahora, con el retiro del 10%, imagínate, yo no tenía ningún peso. Nunca me impusieron, nunca me dieron boleta. Me cagaban con las lucas, me pagaban 100 lucas cuando el grupo cobraba 10 millones de pesos”, agregó contundente.

Rodríguez lo interrumpió en ese momento: “Yo una vez alcancé a ver un contrato porque yo animaba en Estación Mapocho, estaban los contratos juntos, 13 palitos en aquella época”, le dijo.

“Y el vocalista que las hacía todas… 100 lucas”, replicó el cantante.



Luego, cuando siguió la charla, el artista admitió haber malgastado buena parte del dinero que hizo durante esa época, pero insistió en que no le pagaron como correspondía.

“Teníamos diez fechas, habíamos hecho 20 shows y me pagaban de a uno. Después pasaban dos semanas y me pagaban el otro. Yo empecé a rebalsarme de a poco, empecé a desilusionarme”, señaló.

Y explicó que no sólo le pasó a él, sino que a todos sus compañeros en la agrupación:

“No facturé, por eso es que estoy tan dolido. No solamente para mí, sino que para todos mis compañeros que éramos de La Noche 2006-2010. Fuimos prácticamente utilizados y fuimos número uno en los ranking, fue la banda más importante, yo creo, de la década”, expresó.

Pero todos andábamos al tres y al cuatro, nadie se pudo asegurar, yo creo que todos están en la misma”, cerró.