Leo Méndez Jr. emitió una importante reflexión de cara al balotaje presidencial

El controvertido hijo del cantante, Dj Mendez, dejó en claro que espera un triunfo de Gabriel Boric en las urnas.

A través de sus redes sociales el influencer Leo Mendez Jr. realizó importante reflexión sobre la situación política del país, esto previo a las elecciones presidenciales que se realizarán este domingo.

“No habré nacido en Chile. No me habré criado allá toda mi vida. No manejo perfecto el Castellano. Aún así, me siento Chileno. Por mis raíces, mis rasgos, cada vez que viajo a Chile siento que pertenezco”, empezó a expresar a través de su Instagram.

“Soy orgulloso de ser Chileno y siempre lo seré. Espero realmente que salga Boric. De todo lo negativo que existe en la política, es la mejor opción para que el país avance y que para nosotros que pertenecemos a la comunidad LGBTI+ podamos sentir algo de seguridad”, aclaró el hijo del cantante Dj Méndez, dando a conocer su abanderado para este 19 de diciembre.

“Yo no hablo por nadie, solo escribo esto por mí y por lo que yo pienso. Me daría miedo visitar o vivir en Chile si es que sale Kast. Viva o no en Chile, tengo mis abuelos y padre viviendo ahí y mis raíces de mis padres ahí. No me avergüenzo de ser Chileno”, siguió la publicación.

“Esto es lo que me repugna y me cae pésimo. Gente que vive aquí y se creen que son Europeos o mejores que uno. Que se creen suecos aún así teniendo rasgos latinos y sabiendo el Castellano. Personas que miran en menos a nosotros los Chilenos que sostienen la bandera con orgullo en lo alto”, agregó.

“Toda mi vida aquí en Suecia me he topado con Chilenos que se dicen ser “suecos” (lo encuentro un chiste) y se avergüenzan de ser Chilenos. En mi historia anterior la única que reaccionó burlándose es una persona que es radicada aquí, en Suecia”, explicó Leo.

“Déjame iluminar tu día el o la que me lee ahora que se encuentra aquí en Suecia. No eres europea, no eres sueca, bájate de las nubes y aterriza. Vergüenza me dan ustedes que niegan la nacionalidad Chilena viviendo en el extranjero”, agregó.

Para concluir y fiel a su estilo, terminó burlándose del hecho diciendo que: “Mas encima es ente que ni si quiera maneja el Sueco al 100% por último apréndete el idioma si te vas a creer de otro país. Ni yo po weon”.

Leo Méndez