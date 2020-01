Las consecuencias de sacar el WhatsApp de nuestros smartphones

Millones de usuarios en todo el mundo utilizan Whatsapp, convirtiendo a esta aplicación en una de las más populares. Esta conocida plataforma de mensajería nos ha puesto en contacto con habitantes de cualquier lugar del planeta y nos ha permitido mantener una comunicación constante con nuestros seres más queridos, todo de manera instantánea.

Sin embargo, hace pocas semanas se dio a conocer una información que a muchos amantes de esta aplicación causó inquietud: a partir del 1 de febrero WhatsApp dejará de funcionar en varios dispositivos móviles, incluyendo modelos iPhone y Samsung.

Lo anterior ha causado preocupación, al mismo tiempo que ha planteado la pregunta: ¿Podemos vivir sin WhatsApp? En una sociedad tan conectada como la nuestra, el debate en torno a este tema parece necesario y pertinente. Muchos, los más férreos defensores de Whatsapp, no conciben su vida cotidiana sin esta útil aplicación y puede que tengan razón, o sea, hasta cierto punto. Así lo explica Uri Martinich, CEO de la agencia de reputación online, ROI: «Esta app está tan arraigada en nuestro día a día que cuesta imaginarse cómo sería la mensajería instantánea sin ella. No es que WhatsApp sea una gran innovación; realmente, no lo es, muchas aplicaciones hacían lo mismo desde mucho antes; pero el nivel de adopción es tan grande que ante la afirmación “te mando un WhatsApp” es casi impensable recibir de vuelta un “no tengo”».

Si tomamos en cuenta las millones de descargas que suma esta aplicación además del alcance y la importancia que tiene en el mundo, ─si hasta Google quería competir con ella─ no sería difícil anticipar que su término causaría todo un revuelo. No obstante, ya hay varios que se han anticipado a un eventual fin de esta app y han dejado de usarla, desinstalándola incluso, y al parecer las opiniones no han sido negativas.



Vivir sin Whatsapp

En internet abundan los posts de usuarios que cuentan su experiencia luego de dejar de utilizar WhatsApp. Algunos periodistas de importantes medios también se han sumado a esta tendencia y han narrado cómo les ha ido luego de borrar WhatsApp de sus aplicaciones, casi todos han llegado a la misma conclusión: eliminar esta app ha sido una especie de sanación, algo casi terapéutico.

Nadie duda de los beneficios de utilizar WhatsApp, particularmente al momento de conectarnos y comunicarnos con los demás. Sin embargo, su uso puede llegar a ser adictivo, convirtiéndolo casi en una dependencia. Es muy común ver a personas incapaces de desprenderse de sus teléfonos celulares, revisándolo a cada rato en busca de alguna nueva notificación en esta plataforma.

Lo anterior provoca una carga psicológica importante y nos puede generar sensaciones de angustia y ansiedad. Por lo mismo no son pocos los usuarios que han decidido desconectarse de Whatsapp por un tiempo. Ellos también han demostrado que es posible vivir sin esta aplicación; además, actualmente existen otras plataformas similares (aunque nunca tan populares) que también ofrecen el servicio de mensajería instantánea.

En este sentido, si lo que se busca es desconectarse, quizás sea recomendable primero desactivar las notificaciones y dejar de revisar tanto la aplicación, es probable que de esta forma volvamos a apreciar la utilidad e importancia de WhatsApp como una de las más importantes y queridas aplicaciones de mensajería instantánea.