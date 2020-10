La nueva funa que enfrenta Martín Pradenas por intento de abuso sexual

"Martín me echó una pastilla en la boca, la cual se empezó a deshacer. De primera pensé que era un LSD, pero no lo era, su textura era la de una pastilla”, relató la joven.

Este martes 13 de octubre se cumple un año de la muerte de Antonia Barra, joven que se suicidó tras ser violada por Martín Pradenas. Ante este caso, han salido nuevos antecedentes que tienen relación con un testimonio en contra del culpable por el macabro hecho.

El testimonio lo reveló Meganoticias y corresponde a una declaración realizada por una joven del 23 años el pasado 16 de julio ante Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI, en el marco de la indagatoria por la muerte de Antonia Barra.

La joven señaló que conoció a Martín Pradenas en un gimnasio de Temuco y aseguró que él “pololeaba con dos amigas a la vez”.

En esta línea, relató un hecho ocurrido en una fiesta electrónica a la que, supuestamente, asistió junto a Pradenas y una de las amigas que mantenía una relación con el imputado.

“En un momento determinado Martín me echó una pastilla en la boca, la cual se empezó a deshacer. De primera pensé que era un LSD, pero no lo era, su textura era la de una pastilla”, contó.

“Luego de un rato comencé a sentirme eufórica, me sentía exaltada bailando, pero Martín no estaba así (…) Él estaba como lento con cara de distorsionado”, agregó.

En su declaración, la joven señaló que aquella noche Martín Pradenas le habría pedido “hacer un trío” con ella y su amiga, pero que ella no accedió.

La joven afirmó que tras estos sucesos decidió contarle a sus amigas que estaba saliendo con el mismo hombre y que el imputado la encaró por esto.

“Martín me envió un mensaje, no recuerdo por cual medio, pero me reclamó por haberlo delatado y de ahí no hablamos más”, comentó.

Finalmente, añadió que cuando se dio a conocer el caso de Antonia Barra ella compartió una publicación en Instagram relatando precisamente los mismos hechos que declaró, pero que la terminó borrando.

“Me arrepentí de hacerlo y lo borré. De hecho, no estuvo más de 10 minutos en redes sociales y lo borré, pero al parecer se difundió”, concluyó.