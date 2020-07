El pasado 3 de junio, Sara se encontraba en su domicilio, en la localidad rural de Raúl Marín Balmaceda, ubicada en la región de Aysén, cuando Flavio Avilez, con quien había tenido una relación de pareja anteriormente, ingresó a su casa, manifestando claras intenciones de

asesinarla.

Pese a que el sujeto contaba con una orden de alejamiento vigente por violencia intrafamiliar, contravino la ley e irrumpió en el lugar con el fin de asesinarla. Ante el peligro inminente al que se vio expuesta Sara, debió luchar por su vida, ejerciendo legítima defensa y dando muerte al agresor.

La historia de Sara es la de muchas: durante aproximadamente cuatro años vivió diferentes episodios de violencia por parte de la ex pareja. Aun cuando acudió al Estado por ayuda, la institucionalidad no fue capaz de proteger su vida. A partir de esta situación, Sara fue criminalizada por defenderse: el Ministerio Público pidió prisión preventiva e insistió en esta

medida, pese a que el tribunal de garantía había dictado arresto domiciliario, el que finalmente fue concedido.



Ante estos hechos, distintas redes feministas de la región se han articulado exigiendo la absolución de Sara. Al respecto, Adelina Tello Vera, vocera de la Red Feminista de la Región de Aysén manifestó que la violencia patriarcal es una realidad de muchas mujeres, niñas y niños de esta región. “Violencia sistemática, tan normalizada y ya parte de la cultura de esta sociedad. Sara es una mujer que se defendió y sobrevivió y hoy está siendo condenada por ejercer la legítima defensa”. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres también se hizo part de la articulación. Lorena Astudillo, vocera de la organización, señaló que “El Estado chileno en vez de pedirle disculpas a Sara porque, pese a comprometerse a cuidar de su vida, el agresor llega e intenta matarla, hoy día la criminaliza, la condena y pretende juzgarla por parricidio. Sara lo que hizo fue defenderse. Exigimos su libertad total. El Ministerio Público no puede seguir pretendiendo enjuiciar a una mujer que defiende su vida porque ellos no fueron capaces de ponerla a salvo”.

Desde la Red Feminista de la Región de Aysén señalan que esa es la motivación por la que nace su articulación: en contra de la violencia machista y patriarcal que se vive en su territorio y se refleja en las distintas instituciones.

“Es maravilloso ver la fuerza de las organizaciones feministas de esta región y del país que demuestran su apoyo y compromiso. Hoy decimos fuerte: Absolución para Sara. Yo también me defendería de este sistema, de este Estado que nos abandona y que si defendemos nuestra vida, persigue las penas más duras para nosotras”, finaliza Adelina Tello.

La articulación feminista hoy lanza la campaña comunicacional “#YoTambiénMeDefendería” que tiene por objetivo visibilizar y denunciar esta situación y lograr que el Estado cese de criminalizar la legítima defensa de Sara, exigiendo su absolución.