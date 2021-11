La insólita declaración de Karina Oliva tras revelación de gasto electoral

La candidata a senadora aseguró que "eso de querer inflar gastos me parece que es falso y tendencioso, porque nosotros rendimos lo que gastamos, que son $400 millones".

Karina Oliva.

La candidata a senadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva, se refirió el pasado jueves a la investigación dada a conocer por Ciper Chile, que aborda la rendición de gastos de su campaña por la gobernación metropolitana.

En concreto, la publicación evidencia que la militante del Partido Comunes habría contado con un equipo de siete personas que obtuvieron en conjunto alrededor de $137 millones en pagos electorales, dineros que fueron rendidos al Servel.

Al respecto, la postulante al Congreso señaló que “aquí se quiere instalar que nuestra campaña fue la que más gastó y eso no fue así. Nosotros tuvimos un gasto de $400 millones. Eso de querer inflar gastos me parece que es falso y tendencioso, porque nosotros rendimos lo que gastamos”.

En esa línea, explicó en Contigo en la Mañana de Chilevisión que “nosotros podíamos rendir máximo $800 millones y rendimos lo que gastamos, que es la mitad”.

A su vez, indicó que los gastos que rindió son a partir de las primarias, es decir, en noviembre pasado y dejó en claro que su campaña no fue financiada por ninguna empresa.

Según señaló, pidió dos créditos personales al Banco Estado, el primero de $100 millones y el segundo de $20 millones.

“A nosotros se nos quiere culpar por una cosa que es con una tergiversación y mal intención super brutal. No puede haber sueldos tan altos ni en esto ni en ninguna parte. Nosotros tenemos que apuntar a la austeridad, pero también es importante decir que a los equipos como los nuestros que no tenían recursos era muy difícil no tener endeudamiento con personas y no tener la liquidez, porque a nosotros no nos financian empresas”, expresó.

“Siento que hay una acción tendenciosa para dañarme, porque mi campaña ha crecido”, añadió la sinvergüenza, quien aseguró que “aquí no hay un enriquecimiento ni un sobresueldo”.

“Es un error decir que alguien recibió un sueldo mensual de $8 millones”, afirmó sobre el sueldo de su entonces jefe de campaña Martín Miranda, declarando que fueron seis meses de trabajo y no cinco.

“Te puedo asegurar que el pago de los honorarios no superan los $2,5 millones”, declaró en esa misma línea.

Consultada por la renuncia de Jorge Ramírez, presidente del Partido Comunes, sostuvo que “hay que dar señales políticas. Cuando se generan estas situaciones, alguien tiene que ser responsable, pero no porque haya una intención dolosa o una ilegalidad”.

“Mi campaña no estuvo inflada. Me duele lo que está pasando”, cerró.