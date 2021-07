Kenita Larraín predijo el año pasado la derrota de Daniel Jadue y Joaquín Lavín en las primarias

La ex modelo y actual numeróloga, María Eugenia "Kenita" Larraín, volvió a sorprender al mundo de la farándula al predecir en septiembre del año 2020, en el programa Así Somos de la Red, lo que sucedería en las elecciones de este año, analizando las figuras de Daniel Jadue, Joaquín Lavín y Beatriz Sánchez.

Recordemos que en ese momento, el alcalde de Recoleta, el ahora ex alcalde de Las Condes y la periodista eran las figuras más potentes de la Nueva Mayoría, Chile Vamos y el Frente Amplio respectivamente. Además, lideraban en todas las encuestas.

Y en el espacio de trasnoche, la modelo nacional fue consultada sobre quien de ellos llegaría a La Moneda, a lo que la numeróloga analizó los números de cada uno y acertó por completo: Ninguno.

Primero, vio la numerología de Lavín: "Este año 2020 está en un periodo 1, que es un sol, pero el 2021 cuando son las elecciones, él va estar en la luna, va a estar en un 2, entonces el 2 es más bien un seguidor, no un líder. No lo veo obteniendo el primer lugar, solo por los planetas que lo rigen lo veo complejo. En ese escenario, no lo veo numerológicamente como el presidente de Chile".

Luego, la modelo lanzó sobre Jadue: "Él va a estar en un periodo 9, aquí lo veo más complejo porque emocionalmente y físicamente podría estar muy cansado (…) Estar en un periodo 9 siempre habla del término de algo y no de un comienzo… No, no lo veo…".

Finalmente sobre Sánchez, Kenita Larraín también sorprendió con sus predicciones: "El 2021 ella estaría en un 5, habla de cambios, por lo tanto va a tener muchos cambios. Podría tener pensado ahora en presentarse, pero podrían haber muchos temas que de alguna forma la lleven a cambiar algunos planes que tenía. El 5 son muchos cambios y muchas veces inesperados".

Por otra parte, la numeróloga se la jugó y sorprendió con su afirmación: "Si ustedes me preguntan a mi, yo creo que en Chile el 2021 va haber una persona, para ser el próximo presidente o presidenta, que en este minuto no estamos conversando de ella y que ni siquiera la estamos considerando en una elección, porque va a ser alguien totalmente nuevo".

"Yo siento que por la energía de la tierra y esta renovación total va a ser alguien que no estamos considerando ahora, que no es alguien como reconocido por muchos años en la política, es alguien nuevo", sentenció.