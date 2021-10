Katherine Martorell reveló por qué Sichel retiró el 10% de las AFP

La vocera del candidato de Chile Podemos Más sacó una paupérrima e insólita declaración para defender a su jefe.

Katherine Martorell.

La vocera del comando de Sebastián Sichel, Katherine Martorell, se refirió al retiro del 10% de las AFP de parte de su candidato.

La exsubsecretaria de Prevención del Delito abordó la demora de la carta de Chile Podemos Más en reconocer su movimiento en sus ahorros previsionales.

"Sebastián Sichel no habló de este tema por una razón muy simple, no se iba a prestar para este juego de superioridad moral que fuera manipulado políticamente para obtener una votación", declaró la ex ministra.

"Sin embargo, mientras esto ocurría, se trabajaba en conjunto con los parlamentarios para poder presentar esta nueva alternativa, es decir, cuidar los fondos que son el fruto y trabajo de las personas", agregó, aludiendo a una idea que anunció el candidato para retirar el 100% de las AFP si es que se aprueba el cuarto.

Luego, la vocera insistió que "es legítimo sentir miedo respecto a qué va a pasar con los fondos previsionales con nuestros ahorros".

"Como comando de Sebastián Sichel, como futuro Gobierno, no vamos a permitir que se juegue con los ahorros de las personas. Es el fruto del sacrificio y del trabajo de cada una de sus familias", agregó.

"Nosotros no estamos con esta norma de les entregamos el 40, pero nos quedamos con el 60. Y es por eso, que si se aprueba el cuarto retiro, nosotros en un trabajo conjunto (..) vamos a seguir impulsando este proyecto para que las personas puedan tener el 100% de sus ahorros y que estos los puedan resguardar, ya sea en instituciones privadas o instituciones públicas", cerró.