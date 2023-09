Karla Rubilar quedó totalmente descolocada ante acusación de periodista sobre su abuelo

Un incómodo momento protagonizaron la exministra Karla Rubilar y el periodista Benedicto Castillo, luego que el comunicador la increpará por la labor de su abuelo en dictadura.

Con motivo de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el autor de libros como Pinochet, el gran comisionista o Emblemático crimen de Tucapel Jiménez: el cóndor quiere carne, estuvo participando del debate político en Contigo en la mañana, donde también la exautoridad de gobierno.

“Yo recuerdo cuando la señora Karla Rubilar era diputada y en el año 2006 negó la existencia de tres desaparecidos. Usted en ese momento era presidenta de la Comisión de DD.HH. de la Cámara. Posteriormente se estableció que eran desaparecidos y usted fue destituida del cargo”, lanzó de entrada Castillo.

Luego, el periodista le preguntó “Considerando todo lo que ha pasado... ¿Cuál es su evolución?”

“No, no tengo ninguna evolución. Toda mi vida he condenado las violaciones a los DD.HH. En esa oportunidad yo recibí muchas denuncias y a mí me correspondía entregarlas, yo no negué ningún caso de detenido desaparecido. Lamento profundamente lo que pude haber causado. Probablemente, con mi inexperiencia, lo pude haber hecho mejor, pero en ese momento hice lo que creía correcto”, le contestó Rubilar, un poco molesta.

Karla Rubilar quedó furia ante cuestionamientos de periodista

El momento más tenso sucedió cuando el comunicador le realizó una pregunta sobre el abuelo de Rubilar “Cuando estaba vivo su abuelo, Víctor Barahona, quien fue fiscal de Aviación y que estuvo en el primer Consejo de guerra, él fue acusado de torturar detenidos. Cuando usted estaba más grandecita, ¿conversó con su abuelo? ¿Él le contaba sobre estas atrocidades?”.

"No, la verdad es que nunca conversé con mi abuelo sobre estos temas. En vez de mermar a personas como yo, yo creo que hay que reconocer que somos muchos los que no validamos la violación de los DD.HH. (...) No tengo ningún problema en responder por un familiar, pero yo tengo una historia y respeto que me permite estar en este panel. Mi abuelo murió hace muchos años. ¿Qué es lo que usted busca? ¿Quiere invalidar mi opinión? Mi opinión la tengo clara", respondió evidentemente descolocada la exministra.

Finalmente, Benedicto Castillo la volvió a increpar: "No hay que tenerle miedo a la historia"

Karla Rubilar no dudo en contestar nuevamente a las acusaciones del escritor: "No le tengo miedo a la historia, pero hay que contar la historia completa. Ese es el problema que tiene a este país dividido"