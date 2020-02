Karla Rubilar dijo que sintió dolor luego de ser funada en un supermercado

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, aprovechó sus vacaciones en medio del estallido social para ir a un matinal de televisión este miércoles.

La ministra vocera, Karla Rubilar, recibió numerosas críticas en redes sociales luego de una entrevista que le hicieron en el matinal Bienvenidos de Canal 13.

La titular de Gobierno de Sebastián Piñera, que se tomó vacaciones en medio del estallido social, dijo a los animadores que una vez sintió mucho miedo cuando fue funada en un supermercado.

“La única vez que he sentido dolor, fue una vez que tuve un pequeño enfrentamiento con alguien gritándome cosas, estando con mi hija de 9 años, hace un mes, en el supermercado”, comenzó.

“Estaba comprando y fue bien raro, porque me saludó todo el mundo con muy buena onda, menos una chica que me enfrentó y me gritó muchos improperios”, añadió.

La ministra vocera de Gobierno cerró diciendo que “estaba con Christian Pino y le pidió a la mujer que se fuera porque mi hija lloraba. Le dije a ella que hay personas que están llenas de odio y nosotros debemos entregar amor”.

Estas declaraciones generaron muchas reacciones en redes sociales donde no fueron pocas las personas que la criticaron y le mostraron las cifras de muertos y mutilados que ha dejado la represión a este estallido social.

Alguien le cree ? Que Presidente o Autoridades se pueden ir de vacaciones tranquilos sabiendo que el Pais que gobiernan SUFRE? Que han hecho desde el 18 de Octubre? NADA DE NADA y dicen que oyeron? Que estan preocupados? Que son un gobierno cercano? A quien quieren engañar? — Kym Leonina (@LeoGalloSydney) February 6, 2020

Que supermercsdo fue, para pedir las imágenes digo yo, @canal13 una vez más se presta para el tongo.. — LUCHO Y VICTORIA! (@ZunigaAvendano) February 6, 2020

