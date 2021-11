Karina Oliva tomó una importante decisión para "limpiar su imagen" política ante el país

“No estoy dispuesta a que (...) se trate de instalar que yo quise hacer enriquecimiento personal”, dijo la candidata al Senado.

Karina Oliva.

En medio de la fuerte polémica que protagoniza, Karina Oliva afirmó al medio La Voz de los que Sobran que renunciará al reembolso de los gastos incurridos por conceptos de la segunda vuelta de la campaña a la Gobernación RM.

Según dijo, pedirá al Servel “renunciar a esos honorarios (...) para los reembolsos de mi segunda vuelta, que están incluidas esas siete personas”.

“Yo no estoy dispuesta a que se haga una cacería de brujas y se trate de instalar que yo quise hacer enriquecimiento personal”, agregó.

Asimismo, afirmó que le solicitó al equipo “que nuevamente pida al Servicio Electoral los informes de estas siete personas y pueda decir si están o no más altos, que se calcule el precio en el costo al tiempo del pago”.

En la misma línea, indicó “nunca he recibido financiamiento irregular, nunca he recibido platas de las pesqueras, de algún empresario; yo sólo me endeudé a través del crédito que uno puede solicitar al BancoEstado, del cual solo recibí $120 millones”.

“Hay personas que trabajaron desde enero en adelante, y los reembolsos recién se estaban haciendo estas últimas semanas”, detalló, acusando que “no ha habido enriquecimiento mío o de las personas que aparecen ahí”, y que “nunca he tenido un salario, un sueldo, por sobre el millón y medio de pesos líquido”.