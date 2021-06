Julio César Rodríguez se burló del senador Chahuán por emitir comentario egocéntrico

Julio César Rodríguez

En el matinal de Chilevisión le enrostraron al senador RN sus palabras en medio del debate por el voto obligatorio.

Un gracioso momento protagonizó el animador de "Contigo en la Mañana", Julio César Rodríguez con el senador Francisco Chahuán, mientras debatían sobre reponer el voto obligatorio, discusión que continuará en el Senado.

La situación se debió a un comentario autoreferente que lanzó el parlamentario, lo que fue tomado como broma por parte del animador, así como también por Monserrat Álvarez.

“Yo he sido de los que ha peleado en contra de la concentración del poder político y social. Los que me conocen saben de lo que estoy hablando, no por menos soy el parlamentario más votado en Chile, con más proyectos de ley y con más leyes aprobadas”, dijo el senador.

Ante las palabras del parlamentario, que no fueron bien recibidas, el animador optó por tomárselo con humor y aseguró que

“está en campaña porque el sábado hay votación en RN y usted está en competencia”, mientras que Álvarez destacó que “ha sacado a relucir harto su currículum senador”.

Pero esto no quedó ahí, porque el animador insistió con las bromas: “Nosotros somos matinal número uno y no lo pasamos diciendo todo el día. La Monse como la mejor conductora de Chile”, a lo que la periodista reaccionó con un “¡hagamos la hora del ego y todos decimos lo que hemos hecho bien!”.