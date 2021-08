Julio César Rodríguez rechazó la cobarde agresión que sufrió José Antonio Kast en Ovalle

"Es algo muy desagradable y que no podemos avalar. Lo condenamos completamente", fueron parte de las declaraciones del animador de CHV.

José Antonio Kast atacado en Ovalle.

Un incómodo momento vivió la semana pasada el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuando se encontraba en las calles de Ovalle haciendo campaña para las elecciones de noviembre.

El abanderado de ultraderecha fue abordado por un supuesto fan para sacarse una foto con él. Sin embargo, cuando este último se dio media vuelta, el desconocido le pegó en la cabeza y salió corriendo, perdiéndose entre los transeúntes.

"Ayer me pegaron un ‘guate’ en Ovalle", comentó el candidato vía Twitter, agregando que "el ‘valiente’ salió arrancando". "Hay gente que me quiere y gente que me tiene mala. Pero nunca le voy a pegar a nadie por pensar distinto a mí", afirmó.

La situación fue abordada este lunes en el matinal Contigo en la mañana de CHV, donde los conductores Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez tocaron el tema. En ese contexto, el periodista comentó lo sucedido, planteando que el fan "utilizó la estrategia del falso fan, una estrategia muy cobarde".

Tras leer las palabras que entregó el republicano en Twitter, Álvarez dijo que estaba "clarito" el golpe que recibió. También, mencionó que la agresión no fue con tanta fuerza, sino que fue "para picarlo".

Tras cartón, Julio César calificó lo ocurrido como "un hecho repudiable".

"Todo acto de violencia es repudiable por más que tenga diferencia con algún actor político, esto no corresponde", afirmó, agregando que "aunque no sea algo tan violento, es algo muy desagradable y que no podemos avalar. Lo condenamos completamente".