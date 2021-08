Julio César Rodríguez le "paró los carros" a gerente de Parque Safari ante todo el país

"Usted puede generar la información de la manera que a usted le parezca, pero no es lo que yo he dicho", aclaró el entrevistado.

El animador del matinal "Contigo en la Mañana", Julio César Rodríguez, se enfrentó con el gerente de administración y finanzas del Parque Safari de Rancagua, Antonio Rojas, tras entregar nuevos detalles sobre la muerte de Catalina Torres (21), joven trabajadora que fue atacada por un tigre.

El gerente aclaró que, la noche anterior, el animal no había seguido el señuelo para ingresar a su jaula, pero se mantenía al interior de un recinto que está electrificado.

En detalle, explicó que se trata de "un recinto electrificado, que está cerrado con rejas, que entran vehículos en su interior y recorren el parque. Se cumplen protocolos de seguridad". Además, recordó que "durante el día, los animales no están en sus habitaciones".

Fue en este contexto que el animador del espacio apuntó que "los animales no son máquinas ni cosas. Se enferman. Acá usted nos está contando que el animal no respondió al señuelo anterior y no se fue a su jaula. Se quedó ahí toda la noche dando vueltas y después nos encontramos con que ataca a una persona".

Con evidente molestia, el gerente del parque irrumpió: "No, mire. Si el relato lo quiere hacer usted de esa manera y no representa cabalmente lo que yo le he dicho, usted puede hacerlo, comunicacionalmente usted puede generar la información de la manera que a usted le parezca, pero no es lo que yo he dicho (…) Son animales salvajes y tienen comportamientos como animales salvajes".

"Perdón, señor… ¿Qué es lo que yo he dicho que usted no me haya dicho?", replicó JC, provocando la rápida respuesta de Rojas: "No, si a usted le parece claro lo que yo ya le dicho, no sé qué más pueda agregar".

Revisa el tenso diálogo acá:

JC: Pero por qué usted me dice que estoy diciendo algo que usted no ha dicho.

Gerente: No sé si usted me permite hablar, pero el tema está en investigación.

JC: Yo solo he reiterado lo que usted me ha dicho; que el animal no durmió en su jaula.

Gerente: En este instante quisiera abocarme a mis cosas, que son mucho más importante que estar aclarando entonaciones. Así que le agradezco su preocupación.

JC: Antonio, no terminemos en discusión, no es el ánimo. Déjeme terminar de plantearle lo que le iba a plantear. Usted nos contó que el tigre no atendió al señuelo por lo tanto no durmió en su jaula, sino que durmió al aire libre.

Gerente: No, no, no. Es que ‘al aire libre’, ¿cómo lo interpreta cualquier ciudadano?

JC: Afuera de la habitación. Ya sabemos que en un perímetro que está electrificado. Yo quiero ir a otra cosa.

Finalmente, el rostro de CHV pudo plantear su duda: "Le quiero plantear que, cuando pasa eso, a lo mejor es necesario que vaya un especialista a ver el tigre".