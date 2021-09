Julio César Rodríguez dejó en ridículo al subsecretario Galli por crisis migratoria

"Si usted sabe que hay 200 familias sin baño, viviendo en carpa, viviendo con niños, ¿Cómo opera el gobierno?”, señaló el animador.

Un tenso momento protagonizó el animador de Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez, junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, a raíz de la crisis migratoria que se vive en Iquique, luego de que el sábado un grupo de manifestantes quemara las pertenencias de un grupo de extranjeros.

El animador le preguntó de entrada a la autoridad si sabía que “vivían más de 200 familias en una plaza de Iquique. La pregunta es súper concreta. ¿Usted sabía?”. Aunque el subsecretario quiso responder, el rostro de CHV insistió en su pregunta al no ver que respondía lo que se le consultaba.

“Hay un grupo establecido en el lugar y otro grupo que se movía”, aclaró Galli, pero el animador precisó que los vecinos “hablan de un año, más de una año. ¿Usted sabía?”. La autoridad reconocía que sabía de la información, por lo que el periodista quiso saber: “¿Qué hizo usted como subsecretario?”.

Como Galli no respondería directamente, JC le dijo que “yo lo he entrevistado muchas veces, si lo dejo hablar no me va a contestar. Si usted sabe que hay 200 familias sin baño, viviendo en carpa, viviendo con niños, ¿cómo opera el gobierno?”.

El subsecretario explicó que “eso es como operamos con todas las personas que están en situación de calle. En primer lugar, aproximación a la atención a niños, niñas y adolescentes, además, ciudadanos extranjeros que están ilegal. Hay un trabajo largo para que aquellas personas puedas salir de ahí si tienen un lugar donde llegar”.

En esa misma línea, y con la ayuda de organizaciones internacionales, explicó que facilitaron el tránsito a otros lugares. “¿Y no se les ocurrió ante ponerles baño? Incluso por un problema sanitario.”, irrumpió Macarena Pizarro.

La autoridad indicó que “la peor política pública respecto de personas que ocupan el espacio público es instarlos ahí como si fuera una situación definitiva (…) El enfoque de Chile, por ejemplo respecto de la migración, puso primero la salud que la situación migratoria”.