Las frases más polémicas de la jueza Andrea Acevedo que causaron indignación en todos

La jueza Andrea Acevedo del Tribunal de Garantía, dejó en libertad al carabineros que atropelló y mató a El Neco, el hincha de Colo Colo en el Monumental.

Indignación y repudio dejaron las palabras y el juicio sesgado que hizo la jueza Andrea Acevedo del Tribunal de Garantía, para dejar en libertad al carabinero que atropelló, aplastó y mató a Jorge Mora, el hincha de Colo Colo, afuera del Estadio Monumental.

Para muchos, la jueza tenía una animadversión con los hinchas del fútbol, en especial los colocolinos, lo que le hizo pensar que El Neco estaba con alcohol y lanzando piedras a los vehículos policiales, cosa que no es cierta.

Además, defendió el actuar del carabinero que conducía el pesado camión que le quitó la vida al joven de Pudahuel Sur, con frases que fueron tomadas como insultos para muchos.

Estas son las frases más polémicas de la jueza Andrea Acevedo:

“Está el estado etílico. Pensemos que él venía saliendo de un partido de fútbol. Desconozco las condiciones en que la propia víctima se encontraba”.

“Lo que hay es lo que tenemos hasta hoy. Carpe diem. Miremos el presente, no el futuro. Habrá que esperar los informes especializados de organismos tendientes a acreditar los hechos”

“Acá, a lo más, hay una conducta negligente. Pero sí una conducta negligente justificada. Insisto, estaba en peligro no sólo él, sino también el acompañante”.

“Estamos en presencia de un hecho que ocurre luego de finalizado un encuentro deportivo, con dos equipos de fútbol. Uno de ellos tiene, por desgracia, una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución, que es Colo Colo, que tiene esta famosa Garra Blanca de por medio, que por desgracia sus hinchas, o así denominados, tienen una actitud no muy acorde a las reglas sociales y al Estado de derecho en general”.

“Se prestaron caballos para poder prestar apoyo in situ luego de finalizado el partido y para controlar eventuales disturbios o situaciones que pusieran en peligro a las personas que habitan y que viven, por desgracia, cerca de las inmediaciones del estadio”.

“Se justifica la presencia de este camión, que no es un camión cualquiera. Fíjense que es un camión de 7.300 kilos, un camión de envergadura considerable y que, además, tenía un propósito específico: Dejar los caballares y luego presentarse para el retiro. Es decir, él no iba a ver el partido ni a participar del evento deportivo que se estaba llevando a cabo dentro del estadio”.

“Desde ya empiezo a rechazar la calificación jurídica que hace la querellante, él no estaba cumpliendo funciones propiamente tales de proteger y salvaguardar el orden público”.

“No podemos hablar de violencia innecesaria porque para eso se requiere una acción dolosa directa en el ejercicio de las funciones que estoy desempeñando para la salvaguarda del orden público, en donde de alguna manera me aprovecho del cargo y despliego acciones dolosamente, queriendo provocar un daño de manera intencional, aprovechando o haciendo un mal uso del cargo que estoy debidamente investido. No es el caso”.

“Aquí no estamos hablando de que al carabinero le estaban lanzando flores, o le estaban lanzando challa. Le estaban lanzando objetos contundentes”

“Su uniforme de Carabineros atrae reacciones sobre reacciones, como son el creer que tienen derecho que por ser carabinero lo pueden agredir”.

“Por desgracia, estamos en un Estado en el que se nos han hasta olvidado los deberes y las limitaciones que el propio derecho establece”.

“Por desgracia, no lo voy a negar, este hecho ha traído un lamentable e irreparable resultado. No hay forma de reparar la muerte de una persona. No tiene ninguna posibilidad de reparación económica, moral, de ninguna índole”.