Joven víctima de trauma ocular se suicidó tras una extensa depresión

La Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular confirmó el fallecimiento de Patricio Pardo a los 26 años de edad, joven que resultó mutilado a manos de agentes del Estado durante el Estallido Social.

“Nos vestimos de luto. Tenemos la dolorosa misión de informar que nuestro compañero Patricio Pardo Muñoz de la ciudad de Valparaíso, tomó la decisión de poner fin a su vida, todo esto resultado de una terrible depresión”, afirma el texto.

“No podemos como sociedad no repudiar el actuar del estado asesino. Patricio no logró salir de su depresión, luego de ser mutilado por agentes del estado y abandonado por el mismo. No nos podemos sentir ajenos a esta desgracia que nos enluta a todos”, agrega la misiva.

Asimismo, añade que “por él y por todos los compañeros vulnerados en sus derechos, no podemos permitir que el Estado nos siga abandonando y dañando día a día. No descansaremos hasta encontrar la verdad y justicia porque ‘no estamos todos, falta Patricio'”.

“A no bajar los brazos y permanecer en la lucha. Nuestro más profundo pésame a toda su familia”, sentenció el comunicado difundido por la agrupación.