Joven que perdió un ojo por disparo de Carabineros debe vender sus cosas para costear gastos médicos

Natalia Aravena se convirtió en uno de los casos íconos de la represión policial durante el estallido social, pero ahora su situación económica es compleja.

Indignación en redes sociales causó un posteo en Facebook que hizo Natalia Aravena, joven que perdió un ojo producto de disparos de Carabineros y que pasa por una delicada situación financiara.

La enfermera de sólo 24 años, caminaba con rumbo al Palacio de La Moneda la tarde del pasado 28 de octubre, cuando de repente se encontró de frente con personal de FF.EE., quienes, sin mediar provocación, le dispararon balines a su rostro.

“No hice nada. No quemé nada. Ni siquiera alcancé a gritar algo, a cantar algo contra el gobierno. No alcancé a decir nada. Había gente manifestándose pacíficamente y llegó Carabineros con el guanaco. Y empezaron a dispersar todo. Nos empezaron a perseguir. Yo corrí y me escondí en una calle más chica y ellos se habían escondido atrás de un Transantiago. Yo seguí avanzando y cuando miré para atrás, ya me impactó de lleno en el ojo”, contó Natalia en aquella ocasión.

La mujer se transformó en una de las heridas ícono de la represión social en pleno estallido social, y ahora volvió a hacer noticia.

Esto, porque muchos usuarios de redes sociales reaccionaron con profunda indignación, debido a que la joven que perdió un ojo debió empezar a vender sus cosas personales para costear el tratamiento.

Para la gran mayoría, debería ser el Estado de Chile o Carabineros los que deban correr con los gastos producto de esta herida.

Hasta el momento, no han sido pocos los que han ofrecido su desinteresada ayuda económica para ayudar a Natalia Aravena Contreras.