José Maza se aburrió de la negligente gestión de Enrique Paris en el Minsal

El científico se refirió a las celebraciones del plan de vacunación: “¡Qué me importa a mí si somos el primero o el mejor país del Sistema Solar!”.

José Maza.

El premio nacional de Ciencias Exactas, José Maza, criticó la gestión del ministro de Salud, Enrique París. Junto con eso, el astrónomo calificó como una “picantería” las expresiones de orgullo del Ministerio de Salud cuando pretende ponerse entre los mejores del mundo por la vacunación.

Las declaraciones las hizo el científico en el programa “Conversando en Casa” de Radio Valparaíso. “Me da pena. Escuchar al ministro Paris me da pena. Cómo podemos ser tan picantes, de que tenemos 100, 120, 150 muertos diarios. Como alguien decía, es como si un avión cayera todos los días y muriera toda la tripulación, y todos los días se nos cae otro avión más, pero el ministro dice ‘no, nosotros somos el segundo país del mundo…’”.

Ante ese razonamiento, el entrevistado dijo: “¡Qué me importa a mí si somos el primero o el mejor país del Sistema Solar! ¡Me importa un maní! Es una picantería decir que ‘fíjese que estamos de lo mejorcito’. Humildemente bajemos la cabeza y tratemos de hacer las cosas mejor y que no venga aquí a buscar cifras”.

A juicio del experto, “somos uno de los países con más muertos en proporción a sus habitantes, donde la pandemia no se ha gestionado lo suficientemente bien”. Además, comparó al ex ministro Jaime Mañalich con Paris y dijo que “yo encontraba que el ministro Mañalich era como Gary Medel, que a la primera le tiraba una patada a la cara a los periodistas, con una arrogancia extraordinaria. El ministro Paris es mucho más educadito, tranquilo, no es Gary Medel, pero por otro lado, es una ‘picantería’ estar sacándose el ‘pillo’ con respecto a otros países”.

“Entonces, ¿para qué habla tonteras el ministro Paris?”, se preguntó el experto en ciencias. “Que se limite a enfocar el problema que tiene entre manos”, sugirió. También reconoció a los profesionales que han sacrificado durante esta crisis, destacando que “hay miles de personas trabajando en el sistema de salud, que se han sacado la mugre, que han dado la vida por la patria, estos sí que lo han hecho, porque han muerto muchos médicos, enfermeras, auxiliares. Entonces, si las cosas no han salido peor, es porque mucha gente le ha puesto el hombro”, cerró.