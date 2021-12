José Kast se refirió a un posible saludo a Lucía Hiriart por su cumpleaños

El representante del Partido Republicano fue consultado sobre su relación con el dictador tras el debate de la Archi.

Lucía Hiriart

El candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió a su vínculo con la familia Pinochet y la dictadura que azotó al país entre 1973 y 1990.

En detalle, el fundador del Partido Republicano fue consultado respecto a la conmemoración que se cumple este 10 de diciembre por la muerte del ex general, fecha que también calza con el cumpleaños de su esposa, Lucía Hiriart.

En un punto de prensa entregado tras la finalización del debate Archi, Kast afirmó que “yo siempre he condenado cualquier violación a los Derechos Humanos, en eso no hay doble discurso ni doble señal”.

“Cuando fui parlamentario voté a favor de todas las normas de reparación de las víctimas que hubiesen violación de los Derechos Humanos de forma personal y que perdieran un ser querido producto de algo que inaceptable que es pasar a llevar la vida de las personas”, agregó.

En relación a si mantiene contacto con la familia del dictador, el ex diputado sostuvo que “tengo una mirada de futuro, creo que el Chile que necesitamos es uno de reencuentro, diálogo y futuro. Claramente nunca he llamado a algún miembro de la familia Pinochet para felicitarlo por algún acontecimiento de cumpleaños, tampoco lo haré hoy. Además, no tengo los teléfonos”.

En referencia a sus dichos en 2017 sobre el caso de Miguel Krassnoff, condenado a más de 650 años de cárcel por los crímenes de lesa humanidad cometidos posterior al golpe militar, JAK dijo que “claramente alguien que está condenado tiene que cumplir lo que le aplicaron los tribunales de justicia”.