José Antonio Neme volvió a "repasar" a Irací Hassler en sus redes sociales

Uno de los hechos más comentados de la semana se vivió el pasado lunes en el matinal Mucho Gusto de Mega, donde la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, emplazó a José Antonio Neme por antiguas declaraciones sobre ella.

“Yo no soy tu hija, no soy tu mamita, soy Irací, me puedes llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular”, afirmó la autoridad comunal.

Ante esos comentarios, el periodista aseguró que le encontraba la razón y le pidió perdón ante las cámaras. “Solamente hacer el punto que no había un ánimo ofensivo”, agregó.

En esa misma línea, el animador volvió a referirse al episodio, esta vez en su cuenta de Instagram, donde compartió un particular video.

“¡Efectivamente creo que todos tenemos mucho que aprender! Todos hemos sido machistas alguna vez… en actos pequeños o grandes. Yo no soy la excepción“, partió reflexionando.

De igual forma, remarcó que “nadie es perfecto”. “Pero creo que si uno hace consciente ciertas conductas u ofensas, puede contribuir a una sociedad mejor”, añadió.

Finalmente se refirió al video que adjuntó, donde se hace referencia a Darth Vader y su popular frase “Yo soy tu padre”, pero esta vez con el hashtag “No soy tu mami”, en alusión a los dichos de la alcaldesa de Santiago.