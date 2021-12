José Antonio Neme se burló de las declaraciones de Macarena Santelices en Mucho Gusto

El periodista aprovechó su espacio en el matinal para criticar la intervención que tuvo la vocera de José Antonio Kast en Mega.

José Antonio Neme.

Un curioso momento se vivió en la edición de este viernes del matinal Mucho Gusto de Mega, luego que sus animadores, José Antonio Neme y Diana Bolocco, se refirieron a las declaraciones de Macarena Santelices, que causaron toda una polémica en redes sociales.

La vocera de José Antonio Kast manifestó el pasado jueves que si “se van a seguir aprobando los retiros, aprobemos el 100% para que las personas puedan comprar una segunda vivienda” porque “si hay propiedades por 10, 15 o 20 millones de pesos, de verdad creo que es una falta de respeto para las personas de esfuerzo que digan que no”.

La ex alcaldesa de Olmué salió a explicar sus palabras a través de Twitter, indicando que “hoy me referí a la realidad de muchos chilenos de comunas rurales que optan por casas de 10, 20 o 25 millones”, y que a raíz de esto “recibí un ataque inesperado de todo el panel y después ellos mismos dan a su auspiciador con alternativas aún más bajas. ¡Conozcan el Chile Real!”.

Ante esto, el periodista ironizó con las declaraciones de Macarena Santelices, bromeando con que “ayer me compré cinco casas. Oye, están botadas las casas. Súper baratas. El problema es que no tengo donde ponerlas. Tengo las casas pero no tengo el terreno. En realidad son cinco casas de muñeca pero no importa”.

Sin embargo, el periodista de igual manera quiso aclarar que “nadie la atacó, nadie ataca a nadie y ni encerronas a nadie. Estamos en un momento en el debate en donde sube de temperatura y evidentemente pueden pasar estas cosas”.

A sus palabras se sumó Diana Bolocco, indicando que “no quiero calificarlo pero ella (Santelices) después explicó que se trataba de viviendas rurales y obviamente ahí hay un cálculo mal hecho porque no está calculando el suelo, no está calculando el acondicionamiento de la vivienda”.

El profesional aprovechó la oportunidad de enviarle un mensaje a Macarena Santelices. “Lo que yo encuentro injusto, y se lo digo a ella si nos está viendo y ha tenido una súper buena disposición con nosotros, lo digo en serio, que ella dijera que la atacamos y que en redes sociales dijera que nosotros la estábamos atacando”, sostuvo.

“No, nadie la estaba atacando, nadie ataca a nadie”, insistió, para luego cerrar con que “si nadie está dispuesto a debatir y hacemos una lectura de ataque para qué nos vamos a sentar a conversar”.