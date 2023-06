José Antonio Neme rompió el silencio y se defendió tras su polémica con Diana Bolocco

A mediados de la semana pasada, José Antonio Neme estuvo en el ojo del huracán. Esto, tras realizar un comentario sobre Diana Bolocco por el rol que ha cumplido en los distintos programas desde que llegó a Chilevisión.

“Diana que dice que hace The Voice, y no, está atrás. Julián es el que hace el programa (…) Y en Gran Hermano no sabemos dónde vas a estar, te lo digo al tiro. Vamos a ver qué decisiones se toman ahí, porque… bueno, yo se lo dije, se lo advertí en mi departamento”, confesó el periodista en pantalla.

Sus dichos generaron la reacción de JC Rodríguez, compañero de la animadora en Gran Hermano, quien los calificó de “injustos” y de la propia Diana Bolocco.

“Lo que dice Pedro de Juan, habla más de Pedro que de Juan”, se defendió su ex compañera en el Mucho Gusto.

José Antonio Neme y Diana Bolocco

Te puede interesar: Concejala de Valparaíso fue detenida por atacar y amenazar de muerte a sus vecinos

Por lo mismo, este domingo José Antonio Neme aclaró sus dichos en el Que te lo digo, programa conducido por Sergio Rojas y que se emite a través de Instagram.

"Hay que tener sentido del humor. No estábamos hablando de eso, estábamos hablando de la Karen Doggenweiler, entonces yo encuentro que todo esto es ridículo", comenzó diciendo el periodista.

"Estábamos hablando de todos los programas malos que hizo la Karen Doggenweiler y todos muertos de la risa, entonces en un momento la Karen dice ‘bueno, pero yo hice el baile’, y yo le digo ‘tú no hiciste el baile’, pero como broma, ‘Rafael Araneda animaba el baile tú estabas atrás’, pero como una broma", se defendió Neme.

Además, sostuvo que "no estaba haciendo un análisis porque ni siquiera he visto ‘The Voice’ porque a esa hora yo duermo."

"Le deseo lo mejor a la Diana que lo está pasando bien, que hoy en día hace entretención. Lo que quiero decir es que cuando pasó esa broma estábamos bromeando, nadie estaba haciendo un análisis", señaló el animador de Mucho Gusto.

“A lo mejor no me entendió, a lo mejor está en otra. Lo voy a decir honestamente, yo encuentro que es una gran estupidez, todo esto es una gran estupidez y una ridiculez pero gigantesca”, complementó.

Finalmente, Neme evitó responder una pregunta sobre su vínculo con Diana Bolocco, pero aprovechó la instancia de realizar una particular reflexión.

“Yo soy amigo de la Kathy Salosny y puedo decir que la Kathy Salosny ha hecho 80 programas como el or...”, remató.