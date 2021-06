José Antonio Neme insultó a la gente antivacunas en redes sociales

El animador del matinal "Muchos Gusto" de Mega, José Antonio Neme, recibió un ataque a través de redes sociales por su postura a favor de las vacunas. Por lo mismo, el periodista decidió grabar un video en Instagram haciendo sus descargos al respecto.

“Soy de mecha bien corta y no me gusta que me arrastren el poncho. Voy a darle un punto final porque todo esto me tiene bastante inquieto”, comenzó señalando el comunicador.

De ese modo, se dirigió a quienes lo han insultado por estar a favor de la vacunación. “A todas aquellas personas que escriben que soy un dictador y vendido. La verdad que el tema es muy interesante para no hacerse cargo”, reflexionó.

“Primero, voy a ser provacuna de aquí hasta el día que me muera y voy a hacer todo lo posible para que la gente se vacune contra esta y contra cualquier otra enfermedad”, declaró.

De igual forma, apuntó a las falsas acusaciones sobre que el Gobierno le paga por difundir su postura o que esto sería una “plandemia”. “Digan la soberana estupidez que quieran, pero a mí no me van a mover ni un cuarto, ni un centímetro”, criticó.

“A mí no me van a convencer de nada, porque yo tengo la piel más gruesa que la de un tiranosaurio rex. Me importa un bledo que me insulten, me importa un soberano pepinillo que me digan que soy un vendido (…) En esa lógica de mierda yo no entro“, comentó.

Finalmente se refirió a las teorías conspirativas en torno a la vacuna, como la supuesta inyección de un chip a través de la dosis.

“Como si nuestra vida fuera tan interesante, como si nos estuvieran siguiendo. Síganme, yo voy de la radio al canal, al supermercado, a mi casa… no tengo nada que ocultar, mi vida es pública 24/7 . Así que chipéenme todo lo que quieran”, apuntó.

En último lugar habló de las teorías sobre el “magnetismo” en el cuerpo. “Verdad que la vacuna es lo más peligroso que han ingerido”, ironizó.

“El nivel de ignorancia en Chile y a nivel mundial es un grave daño a la salud pública (…) La antivacuna es una conducta pelotuda e irresponsable con el resto“, cerró.