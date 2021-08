José Antonio Neme le envió mensaje un mensaje sin filtro a la Dra. Cordero en "Mucho Gusto"

El animador del matinal aseguró que "hay ciertos límites que no se pueden traspasar", recordando antiguas frases de la profesional.

El animador y panelista del matinal "Mucho Gusto", José Antonio Neme, analizó algunas de las polémicas declaraciones de la doctora María Luisa Cordero, actual candidata a diputada por el Distrito 10.

En particular, se refirieron a los dichos que la psiquiatra dedicó en el pasado a Arturo Vidal y Alexis Sánchez. A este último, lo trató de "indio horroroso".

La primera en tomar la palabra fue Paulina de Allende-Salazar. "Si tú eres autoridad de la República, tienes que hacerte cargo de tus dichos" precisó la periodista. Por su parte, Diana Bolocco explicó que "es importante este ejercicio que hacemos para que la gente conozca a los candidatos. Muchas veces la gente vota por simpatía o porque es conocida, pero tenemos que saber lo que hay detrás".

"A mí me preocupa algo de ella, que lo ha hecho hartas veces… ella es psiquiatra de profesión, sin embargo hace evaluaciones de personas que no han ido a su consulta. Me parece súper delicado. Si ella es profesional de la salud, debiera saber que es importante el diagnóstico presencial. Además, lo hace público", añadió.

En tanto, Roberto Saa reconoció que "yo no conozco a la doctora Cordero, pero sí le he leído y escuchado harto. Me voy a mojar aquí, pero ella tiene un discurso misógino, racista, xenófobo y creo que ahí hay que tener cuidado".

Luego de escuchar a sus compañeros de panel, JA sostuvo que "hay un punto ahí. Quiero tomarla como ejemplo a ella (…) es importante tener el debate sobre la libertad de expresión".

"Hay ciertos límites que no se pueden traspasar (…) esto es como una línea que hay que debatirla más para que quede más claro de cuánto nos vamos a jugar y hasta dónde llega la libertad de expresión", añadió.

En la misma línea, expuso que "si uno hablara de la doctora o de muchas otras personas… podría poner el ejemplo de Patricia Maldonado también".

"Por ejemplo, la doctora hoy es candidata, en fin, pero el tema del ‘candado chino’, donde sale una diputada (Pamela Jiles) y se burla del diputado Diego Schalper. Uno dice… porque ahí también a lo mejor no está incurriendo en palabras tan agresivas como ‘indio horroso o penca’, que son agresiones… yo también comparto eso con la Diana y se lo digo a la doctora si me está viendo, yo creo que esas frases no saldrían de mi boca, doctora", concluyó.