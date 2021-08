José Antonio Neme descargó toda su furia contra la PDI por crimen de subinspectora

"Tengo sangre en las venas, discúlpeme que le diga", se excusó el periodista, en entrevista con el padre de Valeria Vivanco.

Un momento de furia protagonizó el animador del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, tras conocer nuevos antecedentes del caso Valeria Vivanco, subinspectora de la PDI que fue asesinada durante un operativo en La Granja.

"Aquí hubo evidentemente ocultamiento de información. No voy a ponerlo en condicional (…) ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la institución? Porque si fuera mi hermana Valeria, obviamente yo digo ‘esto llega hasta arriba’. Es muy extraño", afirmó el comunicador.

Por su parte, el entrevistado, Miguel Vivanco, confirmó que como familia "pensamos que la institución empezó a protegerse, a cuidarse, por lo tanto creo que aquí hay ocultamiento de información para no afectar el prestigio de la PDI".

"Creo que esto ha escalado hasta las más altas autoridades de esta institución. Hay un ocultamiento sistemático y una burla a un mártir", añadió.

Tras las declaraciones de Vivanco, el periodista volvió a compartir su molestia. "Me parece miserable, miserable, que de la dirección nacional de la Policía de Investigaciones y lo digo haciéndome responsable de lo que estoy diciendo… Ante la cantidad de evidencia que existe hoy día, no haya un pronunciamiento oficial de la institución, me parece una burla”, comentó molesto", dijo.

"Empatizo en un 150% con usted ( el padre) y su hija Daniela, discúlpeme. Yo no estoy en contra de Carabineros o PDI, porque creo que son fundamentales para la democracia, pero tengo sangre en las venas, discúlpeme que le diga", cerró.