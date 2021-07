José Antonio Neme defendió el cambio de nombre de la tradicional "Negrita"

El periodista justificó su postura poniendo como ejemplo la carga histórica que tiene la palabra en países como Estados Unidos.

José Antonio Neme aprobó el nuevo nombre de "Chokita".

El animador del matinal "Mucho Gusto" de Mega, José Antonio Neme, defendió el cambio de nombre que experimentó la popular galleta de chocolate "Negrita" a "Chokita", asegurando que es compatible con la carga histórica que se le ha dado a esta palabra en países como Estados Unidos.

El periodista explicó su postura en TV, asegurando que “tiene que ver con la carga que en América Latina, en Estados Unidos y prácticamente en muchas partes del mundo le hemos dado al color de piel. Si finalmente eso es lo que está de fondo. Lo que hay de fondo aquí es que al color de la piel, la forma de los ojos, le hemos dado una carga positiva o negativa”

“Hemos cargado de adjetivos verdaderas pelotudeces, eso es lo que hay. Porque si no hubiera una carga respecto del color de la piel, podríamos decir negrito o negrita. En sí mismo, decirle a una persona morena, no tiene nada malo. En el escenario ideal, digamos que si uno dijera ‘Negrita’, y si se asociara al chocolate, no hay ningún problema, está todo bien. Podría llamarse Negrita como grisecita, blanquito, pelirrojo. El tema yo creo que es que hay que hacerse cargo de la historia de los contextos”, argumentó.

Junto con ello, el periodista justificó su postura poniendo como ejemplo como es vista la palabra en Estados Unidos, señalando que “si tú llegas a Estados Unidos y andas hablando de ‘negro’ por la vida, uno podría decir bueno, pero si los negros y blancos son lo mismo (…) pero por favor, aquí ha habido 40 años de persecución racial en Estados Unidos, entonces tú no puedes decir que nos basta con la intención de tratar al otro como un igual, tienes que hacerte cargo del lugar desde donde el otro viene y, efectivamente, la palabra ‘negra’ tiene una carga, desde mi punto de vista, equivocada, violenta e histórica”.