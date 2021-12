José Antonio Kast tomará una importante decisión con Codelco en caso de llegar a La Moneda

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano anunció que este martes dará a conocer su nuevo programa de gobierno.

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, aseguró que no tiene considerada la idea de privatizar a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), tal como lo planteó durante la primera vuelta.

“Algunos dicen, para tratar de mostrar una faceta distinta, que nosotros queremos privatizar Codelco. Les queremos decir que no vamos a privatizar Codelco. Muy por el contrario de lo que dicen, vamos a trabajar por la mejor gestión y mayor productividad que va a ir en beneficio de los trabajadores”, sostuvo el aspirante a La Moneda durante una visita a Calama.

En esa misma línea, desmintió las interpretaciones sobre una eventual privatización de la minera estatal bajo su mandato. “Sí, lo desmiento completamente y cómo lo he dicho, yo he hablado con distintos dirigentes sindicales de Codelco Chuquicamata y con ellos hemos visto cómo mejorar la gestión”.

“Por eso le hablo de lo que es la mina subterránea de Chuquicamata, porque ellos anhelan que Codelco pueda producir más, pero que esos beneficios así como van a todos los chilenos, también mejoren la condición de vida de los trabajadores de Codelco y de los habitantes de Calama”, agregó.

Cabe mencionar que en su programa de Gobierno, presentado antes de las elecciones del pasado 21 de noviembre, Kast planteó la creación de un “sistema de capitalismo popular que permita a todos los chilenos participar en la propiedad” de empresas estatales, entre ellas la compañía minera y otras entidades como Enap, Enami, Ferrocarriles del Estado y Televisión Nacional de Chile (TVN).

En ese sentido, anunció que este martes 7 de diciembre presentará el nuevo programa de gobierno, que incluirá modificaciones a algunos puntos planteados anteriormente. “Estamos haciendo los últimos complementos”, explicó.

Las nuevas declaraciones del líder del Partido Republicano también surgen en medio del comunicado del Sindicato de trabajadores de Codelco Zona Norte, quienes rechazaron la visita del candidato al territorio declarándolo como “persona no grata”.

Al respecto, el ex diputado sostuvo que “nunca he creído que la forma sea declarar a alguien non grato en ninguna parte, somos todos chilenos y todos vivimos bajo el mismo cielo, por lo tanto yo vuelvo a invitar a las personas que pensamos distinto a que abramos las puertas del diálogo”.