José Antonio Kast se refirió a la deuda de Franco Parisi por pensión de alimentos

El candidato del PR aseguró que ambos luchan por "políticas públicas bastante similares", como terminar con la migración irregular en el país.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió al problema que enfrenta el ex abanderado del Partido por la Gente, Franco Parisi, quien actualmente tiene vigente una orden de arraigo en su contra por no pago de pensión alimenticia. Ante esto, el ultraderecha afirmó que "no quiere eludir el pago, sino lo que quiere hacer es ver si el pago es justo o no".

Junto con eso, el aspirante a La Moneda confirmó su participación en la transmisión en vivo del programa "Bad Boys" de Parisi, el cual será emitido este domingo y donde se busca discutir acerca del programa de gobierno tanto con el candidato derechista, como del aspirante a La Moneda de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Respecto al tema de la pensión de alimentos de Parisi, JAK explicó que "él mismo ha señalado que está en una situación en curso, entonces yo estoy claro de que él debe querer solucionar el problema y no han llegado a un acuerdo con su familia, pero yo creo que él tiene clara conciencia de que las pensiones hay que pagarlas y debe estar en eso, supongo, ahí habría que preguntarle".

"Yo creo que una persona que saca un millón de votos es alguien que sí es reconocido; estoy seguro de que él no quiere eludir el pago, sino lo que quiere hacer es ver si el pago es justo o no... Al menos es lo que él ha dicho", agregó.

Respecto a su búsqueda por el electorado votó efectivamente por Parisi en primera vuelta, Kast indicó que "creo en la libertad de las personas y hay un millón de personas que optaron por Franco Parisi, y esas personas también merecen respeto".

"Tenemos políticas públicas bastante similares: disminuir el Estado, combatir el nepotismo, combatir los apitutados, bajar la carga tributaria en la medida de lo posible, el tema de la migración irregular, son causas muy comunes que claramente no coinciden con las propuestas públicas de Gabriel Boric", cerró.