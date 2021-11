José Antonio Kast se mostró abierto a tener un diálogo con Yasna Provoste para el balotaje

El candidato del Partido Republicano se mostró dispuesto a dialogar con la representante de la DC: “Quiero sumar a todos los chilenos.", dijo.

Yasna Provoste podría ser un factor clave en la elección de José Antonio Kast.

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió a los posibles acercamientos que pretende tener con el resto de los aspirantes a La Moneda que no alcanzaron a pasar a segunda vuelta.

Con el 27,91% de los votos, el militante del Partido Republicano logró la primera mayoría en las elecciones de este domingo, superando a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), que logró el 25,83% de los comicios.

En entrevista con Mega, Kast confirmó que pretende “tomarse un café” con Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) para poder conversar y abordar los ejes programáticos.

“Él dijo que quería tomarse unos días y eso es muy respetable. En campaña a veces las cosas se tensionan, yo reconozco que también colaboré a que se tensionara algo la cosa, hay que pedir las disculpas si corresponde y hay muchos temas donde no tenemos tantas diferencias”, señaló.

Posteriormente, el ex diputado de la UDI enfatizó en que “quiero sumarlos a todos los chilenos. Nuestra ciudadanía no es militante de los partidos. Tenemos que convocar a más gente. Tenemos que hablarles a más personas, a los del mundo independiente que tienen sus aprehensiones con los partidos”.

Consultado sobre si está dispuesto a conversar con Franco Parisi, quien obtuvo la tercera mayoría con el 12,80%, Kast aseguró que “de todas maneras, feliz de conversar con quien sea que tenga la misma prioridad por delante que es hacer las cosas bien”.

“No tengo problemas de conversar con nadie. Si tengo que conversar con Yasna Provoste también lo haría. Aquí no hay barreras, con el que pudiera conversar lo haría con tal de hacer las cosas bien”, añadió.

En ese sentido, el republicano apuntó a que “la palabra no es ceder, no es negociar, no es transar, es conversar. A lo mejor para algunos algo es muy importante y para nosotros no tanto, pero se tiene que conversar”.