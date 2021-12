José Antonio Kast reveló qué hará con la vacuna contra el COVID si llega a La Moneda

El candidato del Partido Republicano se refirió a la opción de que otros países establezcan la vacuna contra el coronavirus como obligatoria.

José Antonio Kast.

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió a su participación en el programa del ex presidenciable del Partido de la Gente, Franco Parisi.

En entrevista con Meganoticias, el candidato de ultraderecha abordó diversas temáticas, entre ellas, su participación en el programa “Bad Boys” del PDG, donde el presidenciable deslizó una crítica a Parisi en medio de sus causas por deudas en pensión alimenticia.

“Yo no conozco el detalle. No sé en qué está la situación. Si sé que en caso de una condena, vas a tener que hacerte responsable y cumplir porque hay muchas personas que cuestionan esto de que alguien tenga una deuda en pensiones y no colabore”, señaló en su momento.

Al respecto, JAK dijo que acudió al programa de Parisi, “a exponer porque los votos son libres” y sobre la situación judicial del excandidato, dijo que “cualquier persona que no está al día con un fallo de pensión de alimentos es grave y tiene que pagar”.

Además, fue consultado sobre cómo sería su manejo de la pandemia en un eventual gobierno y a la vez, sobre la opción que la vacuna sea obligatoria.

“La vacuna tiene que seguir siendo voluntaria (...) tenemos que convencerlos (a los no vacunados) y plantearles de que hay certeza científica de que las vacunas no producen efectos colaterales (...) Con el tiempo se irá demostrando”, cerró.