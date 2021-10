José Antonio Kast reaccionó a los resultados de la encuesta Cadem

El candidato presidencial del Partido Republicano valoró el resultado del sondeo, sin embargo, recalcó que estos sondeos "suben y bajan".

José Antonio Kast.

La encuesta de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de octubre, reveló que el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast pasó a liderar la carrera presidencial con un 21% de las preferencias.

El ex diputado se impuso por un punto porcentual al abanderado del pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (20%), quien aún ganaría en todos los escenarios posibles de segunda vuelta.

Tras Kast y Boric se encuentra la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste con un 12% (-1 punto). Le sigue la carta de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel (7%), quien volvió a caer 3 puntos y completa un retroceso de 17 puntos desde el 30 de julio.

Posteriormente, se ubican Franco Parisi (6%), Marco Enríquez Ominami (4%) y Eduardo Artés (3%, +2pts). El 27% no sabe, no responde o no votaría.

A través de su cuenta de Twitter, José Antonio Kast valoró el resultado del sondeo, sin embargo, recalcó que “no hemos ganado nada”. Además, indicó que “las encuestas suben y bajan, lo importante es pasar a segunda vuelta”.

En la misma publicación, el aspirante a La Moneda sostuvo que dentro de sus objetivos está “enfrentar el mal proyecto político, económico y social de Gabriel Boric”.

“Con la misma humildad de siempre, invito a partidarios y adherentes a trabajar con más fuerza y convicción“, cerró.