José Antonio Kast le "paró los carros" a Paulina de Allende-Salazar en Mucho Gusto

Paulina de Allende fue increpada por José Antonio Kast.

Un tenso momento se vivió esta mañana en el matinal "Mucho Gusto" de Mega, luego que el candidato presidencial, José Antonio Kast, entregó detalles acerca de su plan de gobierno en caso de llegar a La Moneda.

En medio de una entrevista con el programa de la señal privada, fue la periodista Paulina de Allende-Salazar quien le consultó al abanderado del Frente Social Cristiano acerca de qué sucederá con el “avance en DD.HH.” en su eventual administración.

“Yo sé que usted es un hombre de convicciones, y ha sido bien claro hasta este cambio de programa en su mirada de mundo. Y me parece súper legítimo. El tema es qué va a pasar con los derechos más complejos, que no tienen que ver con esa mirada suya de origen, porque seguramente no va haber incentivo para que sigamos creciendo en derechos fundamentales para las mujeres, para los sectores homosexuales, para las comunidades indígenas. ¿Qué va a pasar con ese avance en DD.HH. si usted llega al gobierno?”, consultó.

Luego de escuchar a la comunicadora, JAK respondió con una aclaración: “Yo creo que usted está profundamente equivocada y tiene un gran prejuicio respecto de lo que nosotros queremos hacer”.

“En el tema de mujeres, nosotros los único que formulamos fue una fusión de un ministerio con otro, porque precisamente queríamos más recursos y más derechos para las mujeres, y eso estaba claro en lo que nosotros planificamos. Se produjo el punto, sobre el Ministerio de la Mujer, donde entendimos que nos habíamos equivocado y, mucho antes de presentar el plan de gobierno, ya habíamos aclarado que íbamos a mantener con mucha más fuerza el Ministerio de la Mujer”, complementó.

“¿Y en el resto de los avances sociales?”, insistió la periodista de Mega.

“En el tema de los pueblos ancestrales, nosotros tenemos diálogo y hemos conversado con muchos pueblos ancestrales en terreno. Entonces cuando alguien habla de los pueblos ancestrales, yo lo invitaría a que conozca las realidades”, replicó JAK.

En esa misma línea, indicó que “todos tienen características distintas y en eso nosotros estamos avanzamos”. En el caso del pueblo mapuche, precisó que “los problemas hoy se mimetizan con la violencia terrorista, y los mapuche no son violentos, las comunidades son tranquilas, quieren progresar. Hay algunos que se aprovechan de eso y generan violencia. En eso somos súper claro; vamos a combatir el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia que asola con mucha fuerza a estas comunidades”.

“Entonces, todos esos derechos sociales que usted dice que podrían estar cuestionados, por el contrario, nosotros los vamos a fortalecer, siempre diciendo las cosas por su nombre. Abiertos al diálogo, a diferencia de otros que lo único que saben es de intolerancia, de violencia física, verbal y virtual que otros no condenan”, cerró.