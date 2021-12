José Antonio Kast finalmente reveló que hará con el Ministerio de la Mujer

El candidato del Partido Republicano se refirió a uno de los temas que más críticas recibió desde la oposición y su propio sector político.

José Antonio Kast.

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, sorprendió a todos al anunciar que dio pie atrás en su propuesta de eliminar el Ministerio de la Mujer en un eventual gobierno.

En una actividad con un grupo de mujeres en el mirador Pablo Neruda del Cerro San Cristóbal, el aspirante a La Moneda se retractó de uno de los puntos que más críticas le generó en la campaña de la primera vuelta, especialmente desde su otrora contrincante de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel.

El líder del Partido Republicano señaló que “cuando uno comete un error, tiene que reconocerlo y claramente no vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer. Quiero confesar que nos equivocamos, en como lo planteamos, como lo escribimos y por no haber corregido el rumbo a tiempo”.

“Yo le pido perdón a cada una de las mujeres a cuales les pudo haber afectado nuestro programa de gobierno. Disculpas de corazón. Pero lo único que buscábamos era tener más recursos, mayores posibilidades para poder colaborar y ayudar a cada mujer que se hayan sentido vulnerada en sus derechos. Lo hicimos mal, perdimos perdón, rectificamos y claramente vamos a mantener y potenciar el Ministerio de la Mujer”, reveló.

“Lo que planteamos en nuestro programa de gobierno no estaba bien formulado, no estaba bien explicado. Y se prestó para muchas dudas, para muchos cuestionamientos”, afirmó.

Además, enumeró una serie de medidas que buscará aplicar en su eventual gobierno en materia de mujer, destacando el apoyo que recibió de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, la ex subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y la excandidata a senadora, Marcela Sabat, quienes destacó “van a ir recorriendo Chile entero para escuchar, acoger y plantear las ideas de la libertad y el respeto a la mujer por Chile”.

“Haremos efectiva la igualdad de sueldo para iguales trabajos. En eso avanzó Evelyn (Matthei) cuando era ministra del trabajo y vamos a concretar todo lo que planteó”, indicó.

Asimismo, aseguró que “aplicaremos una reforma transversal para facilitar el trabajo y mejorar las remuneraciones de la mujer. Y esto requiere un enfoque integral, donde entre otras medidas se deben reformular los apoyos para el cuidado de los niños pequeños, para el cuidado de las personas mayores, de las personas con discapacidad. Incluyendo un subsidio para cuidadoras, para no verse sometidas a esa injusta tensión entre familias y trabajo”.

Luego, anunció la creación de “un programa de capacitación digital para cerrar las brechas que afectan a las mujeres y que limitan su acceso a ciertas funciones y emprendimientos. Apoyaremos también a las empresas para que abran fuentes de trabajo para mujeres y mejorar su participación en el mercado laboral”.

“Introduciremos reformas sustanciales en la legislación sobre las pensiones de alimentos. Que son vitales para la independencia y el trabajo de las mujeres. Aquí hay una corresponsabilidad siempre y eso hay que hacerlo presente”, añadió.

También explicó su propuesta de una “reforma transversal para que exista acceso a todos los beneficios públicos sin depender de la situación conyugal que pueda tener la mujer”.

El abogado recalcó que “no basta con un ministerio que esté dedicado de forma exclusiva al tema de la mujer. Somos y seremos personas de convicciones y seremos un gobierno de convicciones verdaderas, y que va a cumplir los compromisos de la mujer”, sentenciando que las mujeres “formarán parte del próximo gobierno y de las prioridades que tendremos en el gobierno del 2022 al 2025″.

En la instancia, el exdiputado leyó cifras en materia de violencia contra la mujer, acusando que “ha ido aumentado” al recalcar que “en 2021 se han registrado 25 femicidios efectivos, una cifra enorme. Se han registrado más de 146 femicidios frustrados, eso es una señal de alerta tremenda. Solo en los primeros tres meses de lo que va de este año se registraron 1.686 víctimas y denunciantes de delitos sexuales. Los casos van en aumento año a año, y eso tiene que frenarse”.

“El delito más frecuente es el del abuso sexual contra niñas y niños, menores de 14 años de edad, con 589 casos en el año 2020 y 691 en 2021. Un porcentaje importante de estos delitos nunca se denuncia, y allí hay una cifra oculta que no llega a ser conocida y se multiplica por varias veces de las cifras oficiales”, agregó.

JAK acusó que “estas cifras son una vergüenza para nosotros como nación. Y hoy estoy aquí, junto a ustedes, para asumir un compromiso firme y claro de que esto tiene que cambiar. No puede seguir habiendo un ambiente de impunidad. No puede seguir una autoridad blanda y condescendiente con los delincuentes. Menos con aquellos que violentan a las personas, a las mujeres. No puede ser que abusadores o femicidas actúen sabiendo que no va a haber una sanción efectiva contra ellos”.

“En nuestro futuro gobierno vamos a combatir todos los delitos relacionados con el abuso y la violencia. Cuando la autoridad se ejerce, cuando la ley se cumple, cuando existe orden y estado de derecho, las mujeres pueden vivir, caminar y trabajar seguras sin tener temor que algo suceda”, finalizó.