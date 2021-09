José Antonio Kast confesó quién es su verdadero rival en las presidenciales

El candidato republicano analizó el escenario electoral donde asegura que sigue siendo la opción del Chile conservador.

José Antonio Kast.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast reveló que su único rival en las elecciones presidenciales de noviembre es el representante del pacto “Apruebo Dignidad”, Gabriel Boric, y que ni Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) o Yasna Provoste (Democracia Cristiana) alcanzarían una votación que les permita ser el futuro presidente de Chile en el escenario que su candidatura logre mayor adhesión ciudadana.

En entrevista con radio Futuro, la carta del partido Republicano de Chile reafirmó su convicción respecto que en el actual escenario electoral, sus opciones de llegar a La Moneda sólo se confrontan a la candidatura del actual diputado de Convergencia Social.

“Mis diferencias máximas, están con Gabriel Boric. Mi adversario es Gabriel Boric, no Sebastián Sichel, con Sichel tenemos más puntos en común que diferencias, pero el adversario está al frente, en la izquierda más radical”, aseguró JAK, quien agregó además que extraña una postura “más jugada” del representante del bloque de gobierno.

“Hay cosas que compartimos, pero yo no he visto a Sebastián Sichel hablando de baja de impuestos, diciendo que va a terminar con los operadores políticos o los parientes y todas las cosas que son relevantes para que el país vuelva a crecer, no lo he visto jugado, me encantaría verlo jugado”, insistió.

“Si yo pasara a segunda vuelta, claramente voy a requerir el apoyo de ellos y lo más probable es que si Sebastián Sichel pasa a segunda vuelta, también va a requerir el apoyo nuestro y por eso siempre he señalado que nuestros adversarios están al frente, no al lado”, agregó.

En su entrevista, también tuvo palabras para Provoste, quien en la última encuesta Plaza Pública Cadem fue la candidata que mayor puntos porcentuales subió en adhesión de cara a la próxima elección.

“No tiene ninguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta, no le queda ningún espacio. Ella no utilizó todos los elementos que la ley faculta para hacerlo, fue violenta la manera en que bajaron a Ximena Rincón, después de una primaria interna con Alberto Undurraga, pasaron a llevar a las personas que votaron en esa primaria, por lo tanto tiene un partido fraccionado después de su asunción como candidata”, cerró.