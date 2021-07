Jorge Sharp se enojó contra el Gobierno por mantener a Valparaíso en Fase 2

El alcalde de Valparaíso está molesto luego que seis comunas de la capital avanzarán a Fase 3 pese a tener indicadores más elevados que la ciudad puerto.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, denunció una "arbitrariedad de este Gobierno" al mantenerse su comuna en Fase 2 del Plan Paso a Paso, siendo que la ciudad con la que limita –Viña del Mar- se encuentra en una etapa más adelante del proceso sanitario.

"No tiene ninguna justificación, no hay ningún sentido racional para poder segregar, discriminar de la forma en que se está haciendo con la comuna de Valparaíso. No tiene que ver con una peleíta chica, sino que tiene que ver con datos objetivos que justifican este malestar", explicó el edil porteño.

"Hay seis comunas en la región Metropolitana que van a pasar el lunes a Fase 3 que tienen mayor incidencia que Valparaíso, es decir, tienen un promedio mayor de personas contagiadas con COVID por cada 100 mil habitantes: Acá tenemos 131% y en Renca tiene 147%; Lo Prado 135%, Padre Hurtado 153%, El Monte 169%, Alhué 243%; Calera de Tango 154%", detalló el jefe comunal.

En el último reporte de Salud, en la región de Valparaíso este sábado se informaron 180 casos nuevos -19 de ellos en la comuna de Valparaíso- y 12 fallecidos asociados al COVID-19, con un 3% de positividad de exámenes PCR. Asimismo, en el informe también se especifica que la comuna de Valparaíso mantiene 107 casos activo más que Viña del Mar.