Jorge Sharp insultó a quienes lo critican por defender al sinvergüenza de Rojas Vade

Además, aprovechó de lanzar duras críticas a la constituyente Tere Marinovic: "Es una fascista".

Unas polémicas declaraciones emitió el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, en el programa web de La voz de los que sobran. En la instancia, abordó el caso del constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien admitió que nunca tuvo cáncer tras una entrevista con el diario La Tercera.

"Cometió un error muy grave", recalcó el edil, sin embargo, también mencionó la desproporción de las críticas en comparación con otros miembros de la Convención Constitucional.

"Si tú analizas el cómo se ha desarrollado en los medios de comunicación, en las intervenciones de las bancadas de constituyentes, en la discusión pública, en las redes sociales, el caso Vade, y lo comparas con el caso Arancibia, es completamente distinto, hay una desproporción gigantesca", expuso.

"(Jorge) Arancibia fue parte de una dictadura militar, de una maquinaria que estuvo pensada en los tiempos de Pinochet para poder hacer desaparecer a personas que pensaban distinto", agregó el alcalde.

Luego, lanzó sus dardos contra el ex subsecretario de Redes Asistenciales del Minsal, Arturo Zúñiga: "Es responsable de la nefasta política sanitaria que produjo miles de muertos, que le mintió al país sistemáticamente y que está sentado impunemente en ese lugar".

Para posteriormente añadir que "(Teresa) Marinovic, que es una fascista, que está sentada ahí y que permanentemente se está burlando (…) de la presidenta de la Convención, de la machi Francisca Linconao, y frente a esa gente no se tiene la misma reacción, la misma determinación o la misma fuerza para poder condenar y señalar con claridad que ese tipo de actitudes no corresponden al nuevo Chile que queremos construir".

"Mala cuea" si lo insultan

El alcalde sostuvo su defensa a Vade, afirmando que "Rodrigo mintió, claro que sí, pero este país desde sus cimientos se ha construido en base a mentiras; de las mentiras de las élites de este país, de las élites comerciales, económicas, políticas. Entonces, guardemos la proporción respecto a lo que está sucediendo".

Y al ser consultado por las críticas recibidas por haberle escrito un mensaje de apoyo al constituyente en su cuenta de Instagram, el edil respondió: "Es lo que me salió del corazón, y si a alguien no le gustó, mala cuea realmente, me importa poco", cerró la "autoridad".