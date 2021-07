Jorge Sharp aclaró rumores de candidatura presidencial por la "Lista del Pueblo"

Los rumores se habían incrementado luego que asegurará que no votaría en las primarias porque Apruebo Dignidad no lo representaba políticamente.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió este viernes a la posibilidad de una eventual candidatura presidencial como parte de la Lista del Pueblo, descartando de plano esta situación.

El jefe comunal explicó que las elecciones de constituyentes mostraron “la irrupción de un mundo plural, heterogéneo, de distintas trayectorias y territorios, que es el mundo independiente”.

Ante este panorama, el edil expresó a CNN Chile que “pensábamos que era importante que evaluara la posibilidad de llevar una candidatura presidencial independiente a la papeleta de noviembre. Esa es nuestra posición y nuestra búsqueda”.

En la misma línea, precisó que “si bien Apruebo Dignidad tiene aspectos muy valiosos, y ambos candidatos tienen aspectos muy interesantes en sus programas, creo que Apruebo Dignidad, y en general el sistema de partidos, no tiene completamente resuelta la relación con todos estos mundos independientes que describo”.

Consultado sobre si asistirá a las urnas este domingo, el jefe comunal fue claro en descartarlo, planteando en primer lugar que “yo espero que a la primaria de la derecha le vaya mal, la derecha es defensora del país que va retrocediendo, no es la defensora de un país nuevo”.

En tanto, reiteró que “yo no soy parte de Apruebo Dignidad y no es que me caiga mal Gabriel Boric o Daniel Jadue (…), la diferencia tiene que ver con una diferencia política o estratégica”.

Respecto a una carrera presidencial, el edil enfatizó que “yo no soy el candidato de la Lista del Pueblo, y soy muy respetuoso de la Lista del Pueblo como espacio político territorial. Pero no hemos tenido ninguna conversación en el sentido que la gente sugiere, yo espero terminar mi periodo como alcalde, tenemos muchas cosas que hacer en Valparaíso”.

Es más, el alcalde del puerto aseguró que “puede que no haya una candidatura presidencial independiente y en su momento tendremos que evaluar, frente a ese escenario, que se hace”.