Jorge Baradit lanzó dura crítica contra los negacionistas de la Dictadura Militar

El constituyente se refirió a quienes llaman a "dar vuelta la página" sobre lo ocurrido en dictadura. "Una Constitución no puede ser escrita desde cero", señaló.

Jorge Baradit.

El constituyente Jorge Baradit (IND-PS) se refirió a la conmemoración de los 48 años del Golpe Militar, que dio inicio a la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.

“Lo que yo creo que pasó en septiembre del ’73 hay que separarlo la parte política de lo que ocurrió después. Nadie está de acuerdo con todas las violaciones a los DD.HH. que ocurrieron (…) La parte política la podemos analizar, discutir con altura de miras”, aseveró Luis Mayol.

En ese misma línea, el representante del pacto Vamos por Chile declaró que “los discursos que hemos escuchado en los últimos días en la Convención han sido muy radicales y descalificativos de todo el mundo que piensa como el otro”.

Sobre ese mismo punto, el escritor señaló que “cuando un grupo dice ‘tenemos que dar vuelta la página’ o ‘miremos solamente el futuro’, es porque algo tiene que esconder del pasado. No podemos dar vuelta la página. Cuando hay gente que dice que estamos dividiendo el país, es porque quieren echarle tierrita a una situación cataclismica”.

“Una Constitución no puede ser escrita desde cero. No somos unos alumnos que tenemos que ponernos con ojeras de caballos a escribir, una Constitución tiene que tener un pie bien anclado en el pasado para saber qué es lo que hay que hacer y lo que no hay hacer. Una Constitución no se puede construir obviando lo que ha ocurrido desde el inicio”, cerró el escritor.