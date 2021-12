Johannes Kaiser emitió un fuerte insulto transfóbico en contra de Emilia Schneider

El diputado electo se mofó de que su par republicana, Gloria Naveillán, tendrá que "compartir baño" con la primer parlamentaria transexual de Chile.

El diputado electo y ex miembro del Partido Republicano, Johannes Kaiser, volvió a hacer noticia por sus deleznables dichos, esta vez contra su par frenteamplista en la futura Cámara de Diputados y Diputadas, Emilia Schneider, la primera mujer trans en ser electa parlamentaria en la historia de nuestro país.

En la transmisión del programa "El Nacional-Libertario", emitido por Youtube, el político estaba acompañado por la también parlamentaria Gloria Naveilán (Partido Republicano), quien preguntó a la audiencia que adivinaran con quien iba a compartir oficina en el Congreso y alguien respondió "tú y Joe", haciendo alusión Johannes.

En ese minuto Kaiser -en un claro tono de mofa- expresó: Pero ¿sabes cuál va a ser la gracia? Tu vas a tener que compartir baño con Emilia Schneider", lo que provocó las lamentables risas de los participantes, y Naveillán respondo "¡qué importa!".

"O sea vas a tener lo peor de dos mundos: tener que compartir la oficina conmigo...", señaló Kaiser y Naveillán le dijo "ya córtala", todo en tono de risas.

Fue la misma aludida quien dio a conocer el momento a través de sus redes sociales, donde repudió la transfobia que "exudan representantes de ultraderecha de Kast", acotando que no es porque "se refieran a m, sino porque humillan a la comunidad".

"Mofarse de personas trans por ir al baño es infame. Ojalá el candidato diga algo. Nuestro derechos peligran", insistió, y agregó que "mientras ellos ríen, nuestra comunidad sigue sin acceder a derechos como la educación, la salud, las pensiones y el trabajo en condiciones dignas".

"Lo dije y lo cumpliré: no permitiré que se difundan irresponsablemente mofas y discursos de odio contra nuestra comunidad LBGTI+", subrayó la futura diputada.

Finalmente, la parlamentaria dijo que "me parece absolutamente repudiable, pero no me sorprende, porque esta es la verdadera cara de los partidarios de la ultra derecha de José Antonio Kast, y espero que el candidato en esta pasada no se haga el desentendido, no se pida perdón así sin más, sino que le de una explicación a la ciudadanía".