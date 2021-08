Johanna Hernández entregó insólitos detalles del crimen de Nibaldo Villegas en TVN

La condenada a presidio perpetuo calificado señaló como responsable del asesinato a su pareja y cómplice, Francisco Silva.

Con una cruda entrevista se lanzó la nueva temporada de Informe Especial, quienes tuvieron una entrevista exclusiva con Johanna Hernández, mujer condenada a presidio perpetuo calificado por el crimen del profesor Nibaldo Villegas, quien entregó detalles del crimen cometido en agosto de 2018.

Johanna Hernández

En su relato, la mujer contó que el día del homicidio citó a Nibaldo para celebrar su cumpleaños en la casa que compartían en Peñablanca, según ella a petición de Francisco Silva, el otro condenado por este caso, para drogarlo y darle muerte.

“Me dice que le diga (a Nibaldo) que me celebre mi cumpleaños en la casa de Peñablanca. Y yo lo miré y le dije, ¿pero por qué? (Y Silva responde) ‘tú hace lo que tienes que hacer’. Yo a esas alturas ya no le rebatía nada a Francisco, yo solamente obedecía, pasaba todo el tiempo dopada”, indicó.

La condenada precisó que su pareja “me dijo que tenía que darle las pastillas a Nibaldo, que tenía que hacerlo dormir y que le iba a pasar lo mismo que me había hecho yo cuando me traté de matar”.

La convicta también declaró que en un momento de descuido de Villegas ella mezcló los medicamentos con la comida, “ya después Nibaldo en 10 minutos ya no coordinaba, se quedó dormido con un sushi en la boca, yo ahí se lo saqué de la boca para que no se fuera a ahogar. Lo acomodé en la cama, porque se durmió casi cayéndose, yo lo ayudé a acostarse y me dijo ‘te amo’, que fue lo último que me dijo”.

Según la versión de la mujer, fue Francisco Silva quien dio muerte al profesor, apuntando que “había un cuchillo grande y ese cuchillo lo pescó y partió para arriba y yo me quedé lavando las cosas (…) Me pidió que lo ayudara a subir el cuerpo al auto y a subir todas las bolsas que tenía, Tengo que haber llenado como 4 o 5 bolsas con ropa que estaba ensangrentada y con los paños que limpié el colchón”.

Junto con ello, dejó en claro que “yo nunca vi el cuerpo, yo dejé a Nibaldo durmiendo arriba y después cuando subí era un bulto que estaba en la cama. Yo jamás toqué el cuerpo de Nibaldo, quedé con sangre porque me pasó guantes de procedimiento para que yo limpiara la cama”.

Siempre culpando a Silva, la ex mujer aseguró que fue su cómplice el encargado de hacer desaparecer el cuerpo de Villegas, realizando una fogata en la playa Las Docas, para posteriormente lanzarlo al mar.

Revisa la entrevista acá: