"Weón tonto": Tomás Jocelyn-Holt y Renato Garín protagonizan fuerte discusión en Twitter

El ex candidato presidencial criticó al diputado independiente, quien había manifestado su molestia ante el desinterés de los medios por el caso Volcom.

Un fuerte encontrón en Twitter protagonizaron el ex candidato presidencial Tomás Jocelyn-Holt y el diputado Renato Garín. Todo partió luego que el parlamentario independiente acusara desinterés por parte de los medios por el caso Volcom.

"Me cuentan que los matinales se hicieron los Larry con la aprobación de la Comisión Investigadora. ¿Es verdad?", manifestó Garín, quien ayer jueves aprovechó su intervención en el debate del segundo retiro del 10% para referirse a la denuncia por triangulaciones en contra del presidente Sebastián Piñera que hace unos días lanzó el líder de Felices y Forrados (FyF), Gino Lorenzini.

Ante ello, Jocelyn le dedicó las siguientes palabras al ex RD. "Weón tonto. Aprende a ser ignorado con dignidad y sin mostrar tanto la hilacha y tu ansiedad… Es fácil ignorarte a ti porque te importa (sic)".

"Además, vi tu intervención y NO me impresionó. Muy FyF para mí. NO es suficiente gritar "¡Escándalo!" solo porque otro fue compañero en el St George, le va bien o es sobrino de Sebastián Piñera. El tema son las comisiones ocultas y fuera del sistema, pero no lograrás atención por ellas desde FyF", complementó.

Ante aquellas afirmaciones, Renato Garín respondió lo siguiente: "A Tomás Jocelyn-Holt no le gustó mi intervención de ayer en el Congreso. ¡Que gran noticia! Vamos por buen camino".

Weón tonto. Aprende a ser ignorado con dignidad y sin mostrar tanto la hilacha y tu ansiedad... Es fácil ignorarte a tí xq'te importa https://t.co/0DuA0FOH0p — Tomás Jocelyn-Holt (@tjholt) December 4, 2020