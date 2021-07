Joaquín Lavín tiene miedo: No es lo mismo perder con Lagos o Bachelet que con Daniel Jadue

El precandidato de la UDI lanzó toda su artillería contra el abanderado del Partido Comunista. "O vamos a votar el domingo o no nos quejemos después", explicó.

El candidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, expresó este jueves que "no es lo mismo" perder una elección contra Ricardo Lagos o con Michelle Bachelet "que entregarle Chile" a Daniel Jadue.

El abanderado del gremialismo realizó su cierre de campaña esta mañana en la comuna de Las Condes, donde señaló que en los comicios de este domingo "es mucho lo que está en juego" e hizo un fuerte llamado a acudir a votar a pesar del fin de semana largo y las vacaciones de inviernos de los niños y advirtió que "o vamos a votar el domingo o no nos quejemos después".

"Hace 20 años perdí estrechamente una elección presidencial con Ricardo Lagos, pero quiero decir una cosa: no es lo mismo perder con Ricardo Lagos o con Michelle Bachelet, que entregarle Chile a Daniel Jadue", acotó.

Jadue, por su parte, respondió que "claramente hoy día nuestro país no quiere otro Gobierno de derecha", indicando que "viven en una burbuja que ni siquiera su sector logra entender, entonces yo no tengo ningún lugar a dudas que en nuestra primaria va a participar mucha más gente que en la derecha, porque la derecha hoy día está en el suelo y no tiene nada que ofrecerle a Chile con ninguno de los cuatro candidatos".

Jadue tendrá su cierre de campaña durante la noche, y esta jornada participó como alcalde de Recoleta en una actividad donde lanzó una Óptica Popular.