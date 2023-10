Jingle en apoyo a candidata presidencial argentina se hace viral: Cris MJ es parte de la canción

Las elecciones presidenciales en Argentina tiene a todo Latinoamerica pendiente. La contienda entre Sergio Massa, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman ha generado mucha expectación y como se era de esperar, la propaganda ha sido vital. En esta oportunidad, los seguidores de Bregman, crearon un jingle con un hit del chileno Cris Mj.

La canción elegida fue “Una noche en Medellín”, sencillo que llegó a estar en el puesto 6 del Top Global de Spotify, convirtiéndose en el tema chileno más popular en la era del streaming.

“Del debate la jefa le saca toda la careta / Si sabes que no te gusta Massa, incomodar al poder no creo que lo haga / Te gusta la rusa que es brava, entonces vótala si vos te morís de gana / Y a Milei a todo le mete, no lo invita al gobierno alto soquete / Aparte cualquiera promete, déjalo a Rosemblat y venite al piquete”, se escucha en el jingle,

En la letra de la canción se puede apreciar como se lanzan con todo contra los rivales de la “Rusa”, candidata del Frente de Izquierda (FIT).

Al llegar al coro se puede oír “Nena dime si votas al FIT, o sin con Massa te vas a ir / Si estás en contra del FMI, vótalo al FIT”. En esta parte, la canción original dice “Nena, dime si tú estás pa’ mí, como yo estoy puesto pa’ ti / Te llevo una noche a Medellín y te pago el gym.

El programa Gelatina, viralizaron el tema en su sección “Fábrica de jingles”, donde los internautas con inteligencia artificial envía las canciones en apoyo a sus candidatos.

