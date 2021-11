Javiera Parada "barrió el piso" con José Antonio Kast por los dichos sobre la dictadura

La ex agregada cultural en Estados Unidos emplazó al candidato presidencial, quien evitó comparar al régimen chileno con Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La actriz y ex agregada cultural de Chile en Estados Unidos, Javiera Parada, mantuvo un intenso enfrentamiento tuitero con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien defendió la dictadura de Augusto Pinochet y la evitó compara con la situación de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La hija del sociólogo José Manuel Parada -una de las víctimas del caso Degollados- y nieta de Fernando Ortiz -detenido desaparecido en 1976- criticó duramente al ex militante de la UDI, quien afirmó que durante el régimen militar chileno “se hicieron elecciones y no se encerró a opositores” a diferencia de las actuales dictaduras de izquierda.

“Una persona que niega los horrores de la dictadura de Pinochet no puede ser presidente de nuestro país. Señor José Antonio Kast, en Chile se asesinó, se torturó, desaparecieron personas que aún no aparecen, se intentó aniquilar a quienes pensaban distinto”, escribió Parada en su cuenta de Twitter.

Kast replicó a través de la misma red social y pidió a la actriz “leer el mensaje completo” y “borrar el mensaje falso”.

“Lo leí y por eso escribí lo que escribí. Avalar una dictadura que asesinó a miles de chilenos no tiene justificación posible. Construir el futuro significa ser responsables de nuestro pasado y eso significa no justificar, bajo ningún concepto, el horror del terrorismo de Estado”, reiteró la otrora jefa de campaña del ex candidato presidencial, Ignacio Briones (Evópoli).

El republicano insistió con que la actriz había publicado “una mentira” y la acuso de “cambiar la frase para hacer un punto ideológico” con “deshonestidad intelectual”.

“¿Cuál es la mentira, señor Kast? Mi abuelo murió asesinado en el centro de exterminio Simón Bolívar, después de días de tortura. Mi padre fue secuestrado de la puerta de mi colegio y luego degollado. ¿Y usted se atreve a decir que la dictadura de Pinochet es distinta a la de Ortega?”, respondió la artista.

Kast aseguró nuevamente que Javiera Parada había “cambiado de argumento”, reclamando que en 1989 el entonces candidato presidencial de la oposición, Patricio Aylwin, no fue detenido como lo ocurrido en Nicaragua. “Lamento tu situación familiar y la condeno, pero el artículo dice otra cosa“, agregó.

“No estoy cambiando el argumento. Le recuerdo que el año 80 se supone que también hubieron elecciones, más bien un plebiscito fraudulento, mientras la CNI seguía operando y en nuestro país imperaba una política de Estado de exterminio de un sector político. Dictadura es dictadura”, cerró la ex agregada cultural.