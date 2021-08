Javiera Blanco y ex generales de Carabineros serán formalizados por malversación de gastos

La ex ministra de Justicia y ex subsecretaria de la institución policial fue citada a una audiencia donde deberá acudir junto a Eduardo Gordon, Gustavo González Jure y Bruno Villalobos.

Javiera Blanco

La ex ministra de Justicia y ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, enfrentará a la justicia el próximo 5 de octubre junto a tres generales en retiro por la presunta malversación de gastos reservados.

La querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) apunta a que la ex secretaria de Estado aprovechó su cargo dentro de Carabineros para recibir de manera irregular más de $47 millones entre septiembre de 2006 y el 11 de marzo de 2010.

Pese a que la querella del CDE nombra a 15 personas, la Fiscalía Centro Norte solo pidió formalizar a siete. Se trata de Javiera Blanco y los ex generales directores Eduardo Gordon (2008–2011), Gustavo González Jure (2011–2015) y Bruno Villalobos (2015–2018).

A ellos se suman los generales en retiro Iván Whipple Mejías, ex director de Finanzas; Flavio Echeverría Cortez, ex jefe de la Unidad de Intendencia de Carabineros; y Héctor Zúñiga Pailamilla, ex jefe de la Dirección de Presupuesto (Dipres) de la Región Metropolitana.

Los siete imputados serán formalizados por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público. Ambos delitos en carácter de reiterado.

Durante 2020 la Policía de Investigaciones (PDI) indagó por esta causa al ex general José Bernales (2005–2008), y a las esposas e hijos de Gordon, González y Villalobos.