Jaime Mañalich vivió un momento de furia en entrevista con Amaro Gómez-Pablos

El ex ministro de Salud se aburrió de las interpelaciones en el matinal de Canal 13: “Amaro, no me preguntes más”, repitió evidentemente molesto.

Jaime Mañalich.

Un tenso momento se vivió la mañana del pasado viernes en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13, quienes tuvieron de invitado al exministro de Salud, Jaime Mañalich, para abordar el tema de los cambios en el plan Paso a Paso que fueron anunciados el jueves por el gobierno.

Sin embargo, antes de abordar aquello, Amaro Gómez-Pablos y Tonka Tomicic quisieron hablar con el entrevistado sobre el escándalo que remeció esta semana a la Clínica Las Condes, tras darse a conocer que su director, Alejandro Gil, obligó a los funcionarios a inyectarle una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Esto último, considerando que el profesional también dirigió en el pasado este mismo recinto privado de salud. “Hoy en Chile todas las vacunas que se están poniendo son propiedad del Estado, son públicas, pagadas por impuestos generales de la nación, y pertenecen a todos los chilenos. Además, se ponen de acuerdo a un programa que ha establecido el Minsal con bases científicas. El programa va muy bien y está generando una protección significativa en los vacunados”, comenzó diciendo el ex titular de la cartera.

“En este caso en particular, se usó una dosis de propiedad pública (…) y esta tenía como destino a alguien que debía tenerla esta semana, pero no llegó a ese destino, sino al brazo de alguien que ya tenía su programa de vacunación completo“, añadió.

En ese punto, Amaro se puso más incisivo, e indicó que en este caso hay un abuso del privilegio, y también un abuso de poder que podrían perjudicar a la clínica.

“Entiendo que la seremi de la RM inició un sumario que tiene sanciones con multas en dinero, y además puede llevar al término del convenio con este vacunatorio del programa nacional”, respondió incómodo el entrevistado.

Jaime Mañalich en el Bienvenidos.

“¿Usted habría permitido que pasara esto en su gestión? Se lo pregunto porque ha habido despidos y renuncias”, irrumpió entonces la animadora del matinal.

“Tonka, yo no me voy a referir más a este punto, porque yo tengo un gran cariño por la institución y gran cariño por sus médicos. Me duele mucho lo que está pasando”, respondió evidentemente molesto el ex ministro Mañalich.

Y añadió: “Estoy comprometido afectivamente. Tengo sesgo y creo no ser la persona adecuada para referirme más a este tema. Así que les ruego enfáticamente que no me pregunte más“.

“Es interesante saberlo. Usted trabajó muchos años allá y se comprende”, señaló Tomicic antes de ser interrumpida por su compañero, quien quiso insistir con su punto, haciendo enojar al el ministro, tanto así que alzó la voz.

“Amaro, no me preguntes más”, repitió evidentemente molesto.

“Solo quiero hacer la distinción, porque me parece importante precisar que el juicio no es a la clínica en su globalidad, sino que se atiene al actuar de una sola persona. No a los profesionales ni técnicos que allí trabajan”, concluyó el conductor.