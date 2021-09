Jaime Mañalich señaló que también retiró el dinero de los fondos de pensiones

"El tercer retiro nos mostró que los grandes beneficiados fueron las firmas del retail y las automotoras", confesó el ex ministro de Salud.

El ex ministro Jaime Mañalich, ahora candidato a senador, se refirió al proyecto del cuarto retiro del 10% de los fondos de AFP, indicando que hizo efectivo el primer retiro.

La autoridad, quien fue entrevistado por Hola Chile de La Red, indicó que “yo cobré el primer retiro por necesidad de salud familiar. Una cosa puntual que afortunadamente fue resuelta”.

Sin embargo, se mostró contrario a un cuarto retiro de fondos, apuntando que “el cuarto retiro tiene una posición muy diferente del primero o el segundo, en que claramente había un beneficio para personas que estaban enormemente necesitadas de usar esos fondos para vivir y comer”.

“El tercer retiro nos mostró que los grandes beneficiados fueron las firmas del retail y las automotoras. Y las gentes sin recursos en las AFP no pudo retirar, porque no tenía”, puntualizó el ex ministro.

Respecto a la iniciativa que será vista este martes por la Sala de Cámara de Diputados, el otrora secretario de Estado postuló que la gente necesita “un subsidio directo al bolsillo”.

“Permitir que se retiren fondos no los ayuda y en ese sentido, el proyecto debe ser rechazado”, cerró.